Triệt phá trường gà Viêng Xay, bóc gỡ đường dây cờ bạc nghìn tỷ

Thứ Sáu, 19:12, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng Việt Nam và Lào vừa phối hợp triệt phá “trường gà quốc tế Viêng Xay” - đường dây cờ bạc xuyên quốc gia giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng.

Từ công tác nắm tình hình địa bàn biên giới, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều công dân Việt Nam xuất cảnh sang Lào với tần suất cao, có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc. Qua rà soát, theo dõi, lực lượng chức năng xác định đây là hoạt động có tổ chức, có sự điều hành, vận hành theo quy luật.

Trường gà quốc tế Viêng Xay (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trên cơ sở đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự, một chuyên án đấu tranh đã được xác lập. Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng nước bạn Lào triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tập trung thu thập tài liệu, làm rõ phương thức hoạt động, xác định vai trò từng đối tượng.

Quá trình đấu tranh cho thấy, trường gà quốc tế Viêng Xay là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, tính chất chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, quy tụ nhiều đối tượng hình sự trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước và ở nước ngoài. Hoạt động của trường gà này tuy nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng được xây dựng quy mô với mục đích lôi kéo số lượng lớn con bạc là người Việt Nam sang để đánh bạc.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc khép kín, có sự phân công rõ ràng giữa các đối tượng theo từng khâu từ điều hành đến phục vụ. Cầm đầu trường gà quốc tế Viêng Xay đều là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự thiết lập địa điểm cố định, duy trì hoạt động thường xuyên, có người quản lý và kiểm soát toàn bộ quá trình đánh bạc. 

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, các lực lượng đã xây dựng phương án đấu tranh tổng thể. Ngày 26/3/2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyên án, các mũi công tác đồng loạt tấn công, triệt phá toàn bộ “trường gà quốc tế Viêng Xay”, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, tổ chức và các đối tượng tham gia, qua đó bóc gỡ toàn bộ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, bắt giữ 205 đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, “trường gà quốc tế Viêng Xay” do Đào Anh Dũng (sinh năm 1979), trú tại số 03 Hoàng Hoa Thám, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, liên kết với nhiều đối tượng khác để tổ chức, điều hành.

Các đối tượng tham gia góp vốn theo hình thức cổ phần từ 3% đến 10%/đối tượng, tương ứng số tiền từ 400 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng để xây dựng địa điểm tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam sang tham gia, thu lợi bất chính.

Các đối tượng liên quan đến vụ án. ( Ảnh CA Thanh Hóa).

Để thu hút người chơi, các đối tượng đầu tư xây dựng khu ăn uống, căng tin, nhiều phòng nghỉ trong khuôn viên để phục vụ nhu cầu cho người tham gia đánh bạc. Khi người chơi thắng cược, tổ chức thu 5% tiền “xâu” làm nguồn duy trì hoạt động và chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn.

Đường dây được tổ chức, vận hành theo mô hình nhiều tầng, phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các bộ phận. Quách Thị Hằng giữ vai trò quản lý chung, trực tiếp điều hành các bộ phận như lễ tân, thu ngân, kế toán, kỹ thuật quay phát và bình luận, bảo vệ, căng tin... dưới sự điều hành này là hệ thống nhân viên được thuê để đảm nhiệm các công việc chuyên môn khác nhau.

Theo kết quả phân tích dòng tiền, chỉ trong 19 ngày (từ 29/01/2026 đến khi bị triệt phá), số tiền thu từ tiền “xâu” là hơn 13 tỷ đồng. Đến nay xác định được số tiền giao dịch đánh bạc trên 1.200 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, gồm: 36 ô tô, 186 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, 23 cá thể gà chọi, 208 hộ chiếu và giấy thông hành; 205.300.000 đồng tiền mặt, đồng thời phong tỏa hơn 5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.

Đối tượng Đào Anh Dũng bị xác định là chủ mưu, cầm đầu. (Ảnh CA Thanh Hóa).

Ngoài việc tổ chức đánh bạc trực tiếp, các đối tượng còn thiết lập hệ thống quay phát, livestream trên web với mục đích tổ chức cho các con bạc đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet với chính nhà cái. Quá trình điều tra trích xuất dữ liệu xác định được có hàng nghìn tài khoản là người Việt Nam có đánh bạc trực tuyến với nhà cái, trong đó xác định dòng tiền tại 4 tài khoản mà các đối tượng tổ chức sử dụng từ tháng 11/2025 đến khi bị bắt đã có hơn 10.000 lượt giao dịch với tổng số tiền giao dịch hơn 150 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 196 bị can, trong đó có 60 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 136 bị can về hành vi “Đánh bạc”, đồng thời tạm giam 147 đối tượng để phục vụ công tác điều tra. 

Tang vật của vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Quá trình đấu tranh mở rộng, cơ quan chức năng xác định ngoài hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, các đối tượng còn có dấu hiệu thực hiện hành vi “Giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Lê Hải/VOV.VN
Tag: Trường gà Viêng Xay đánh bạc Bộ Công an Công an tỉnh Thanh Hóa Cảnh sát hình sự
Thanh Hóa thu hồi hàng nghìn vũ khí sau 1 năm thực thi luật mới

VOV.VN - Sau hơn một năm triển khai Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Số vụ vi phạm liên quan vũ khí giảm rõ rệt, trong khi lực lượng chức năng thu hồi hàng nghìn khẩu súng và vật liệu nổ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

VOV.VN - Sau hơn một năm triển khai Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Số vụ vi phạm liên quan vũ khí giảm rõ rệt, trong khi lực lượng chức năng thu hồi hàng nghìn khẩu súng và vật liệu nổ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an Thanh Hóa bác tin “2 CSGT tử vong khi truy đuổi xe vi phạm”

VOV.VN - Gần đây, trên Facebook lan truyền bài viết từ tài khoản “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” cho rằng có “hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa khi truy đuổi phương tiện vi phạm”. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ kèm nhiều bình luận suy diễn, gây hoang mang dư luận.

VOV.VN - Gần đây, trên Facebook lan truyền bài viết từ tài khoản “Trần Duy Chiến GS-TS Vỉa hè” cho rằng có “hai chiến sĩ CSGT nằm lại đường ở Thanh Hóa khi truy đuổi phương tiện vi phạm”. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ kèm nhiều bình luận suy diễn, gây hoang mang dư luận.

42.000 người sập bẫy Xintel: Một nạn nhân ở Thanh Hóa mất gần 7,3 tỷ đồng

VOV.VN - Một phụ nữ tại Thanh Hóa đã bị lừa gần 7,3 tỷ đồng khi đầu tư vào các “máy đào coin koi” ảo của hệ sinh thái Xintel.

VOV.VN - Một phụ nữ tại Thanh Hóa đã bị lừa gần 7,3 tỷ đồng khi đầu tư vào các “máy đào coin koi” ảo của hệ sinh thái Xintel.

