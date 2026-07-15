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Triệt phá đường dây KingGroup từ Campuchia về hoạt động đánh bạc tại Việt Nam

Thứ Tư, 18:41, 15/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia, điều hành 2 hệ thống KingGroup và Fi88 với hơn 30.000 thành viên, lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05- Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành 2 hệ thống Fi88 và KingGroup với hơn 30.000 thành viên, lượng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Sau thời gian dài hoạt động tại Philippines và Campuchia, các đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến tự tin vào trình độ, khả năng ẩn danh và che giấu hành vi của mình nên đã về Việt Nam để tiếp tục hoạt động phạm tội.

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Các đối tượng trong đường dây. (Ảnh: Công an cung cấp)

Để đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng cầm đầu Đinh Đức Phụng (biệt danh Simon, trú tại TP. Hồ Chí Minh) cùng các đồng phạm đã thiết lập một mạng lưới điều hành phân tán, đặt trụ sở rải rác tại nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Vĩnh Long và Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức này đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website để quản lý, thu hút, lôi kéo số lượng lớn con bạc.

Nhóm đối tượng phân chia vai trò cực kỳ chặt chẽ, từ bộ phận quản trị hệ thống, quản lý dòng tiền, hỗ trợ kỹ thuật cho đến chăm sóc người chơi.

Để bảo mật thông tin cá nhân, các đối tượng sử dụng biệt danh bằng tên người nước ngoài và chỉ liên lạc qua các ứng dụng mạng xã hội được mã hóa bảo mật cao, khiến quá trình xác minh nhân thân và phân hóa vai trò của cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Để phục vụ hoạt động phạm pháp, các đối tượng xây dựng một “hệ sinh thái” khép kín gồm nhiều website, ứng dụng cá cược, nền tảng phát sóng trực tiếp các trận đấu bóng đá, các trang mạng xã hội cùng hệ thống quảng bá, tiếp thị nhằm lôi kéo người chơi tham gia.

Khác với phương thức ghi nợ truyền thống, hệ thống này yêu cầu người tham gia nạp tiền trước thông qua các tài khoản trung gian, đồng thời tích hợp nhiều trò chơi trực tuyến như tài xỉu, ba cây để tối đa hóa lợi nhuận.

Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm đối tượng liên tục thay đổi tên miền, máy chủ ảo đặt tại nước ngoài, sử dụng các phương thức thanh toán ẩn danh và cài đặt chế độ tự động xóa sạch dữ liệu giao dịch trên hệ thống theo từng ngày, thậm chí sau những khoảng thời gian rất ngắn.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, đêm ngày 13/7, các Tổ công tác đã đồng loạt ra quân, bắt giữ thành công 12 đối tượng tổ chức đánh bạc trực tuyến do Đinh Đức Phụng cầm đầu, đồng thời làm rõ hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc tại Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và nhiều địa phương khác.

Hiện, lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trọng Phú/VOV.VN
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