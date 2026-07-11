Bắt quả tang các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trực tuyến

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đánh bạc trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ phát hiện một số hội nhóm kín tại nền tảng mạng xã hội Telegram thường xuyên trao đổi, soi kèo, đặt cược các trận đấu diễn ra trong khuôn khổ World Cup 2026. Các hội nhóm này thường chỉ trao đổi tin nhắn trong thời gian ngắn diễn ra trước, trong các trận đấu, sau khi trận đấu kết thúc lập tức bị xóa, nhằm che dấu hành vi phạm tội.

Các đối tượng tham gia đánh bạc. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 00h50 ngày 8/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Công an phường Ninh Kiều tiến hành kiểm tra đột xuất, phát hiện 06 đối tượng đang có hành vi sử dụng điện thoại di động tham gia đánh bạc trực tuyến với hình thức cá độ bóng đá và nổ hũ trên địa bàn phường Ninh Kiều.

Tang vật thu giữ tại hiện trường. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 6 điện thoại di động phục vụ đánh bạc của các đối tượng, kịp thời không để xóa dấu vết tại các hội nhóm Telegram.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục phối hợp với Công an phường Ninh Kiều tập trung đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng, khai thác mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.