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Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch gần 60 tỷ đồng

Thứ Tư, 10:23, 15/07/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô lớn.

Qua đấu tranh, lực lượng công an đã bắt giữ, triệu tập làm việc 7 đối tượng, thu giữ 8 điện thoại di động cùng hơn 700 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ bóng đá. Bước đầu xác định, từ tháng 4/2026 đến nay, đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền giao dịch gần 60 tỷ đồng, riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026 (từ ngày 7/6 đến 11/7/2026) là khoảng 20 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Đặng Đoàn Ngọc Tuấn (sinh năm 1983, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Văn Anh Quốc (sinh năm 1990, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có biểu hiện nghi vấn tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá nên đã xác lập các biện pháp đấu tranh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

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Các đối tượng trong đường dây bị tạm giữ để điều tra.

Ngày 11/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an phường Thanh Khê huy động 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 7 tổ công tác đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, triệt phá đường dây.

Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng gồm: Đặng Đoàn Ngọc Tuấn, Văn Anh Quốc, Đào Ngọc Kông Thiện (sinh năm 1987), Lê Nguyễn Thanh Lâm (sinh năm 1994), Lê Văn Lộc (sinh năm 1976), Đỗ Minh Đức (sinh năm 1978), cùng trú phường Thanh Khê và Nguyễn Điển Thuận (sinh năm 1990, trú phường Hòa Khánh) có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Tuấn và Quốc sử dụng các tài khoản cá độ bóng đá, sau đó chia tách thành nhiều tài khoản cấp đại lý và tài khoản người chơi để giao cho các đối tượng trong đường dây quản lý, điều hành. Các đối tượng tổ chức hoạt động theo phương thức phân cấp chặt chẽ, sử dụng công nghệ cao, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động và thông qua các tài khoản trung gian để luân chuyển tiền thắng, thua nhằm che giấu hành vi, đối phó với cơ quan chức năng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

CTV Đức Lâm/VOV- Miền Trung
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