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Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá World Cup giao dịch gần 10 tỷ đồng

Thứ Năm, 15:35, 09/07/2026
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VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở triệt xóa hai nhánh trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, tạm giữ hình sự 8 đối tượng, làm rõ số tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng.

Trước đó, liên tiếp trong 2 ngày (2 và 3/7/2026), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng lực lượng Công an cơ sở đồng loạt triển khai lực lượng triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Lực lượng công an đã bắt giữ, triệu tập làm việc 8 đối tượng có liên quan, đồng thời thu giữ hơn 5.000 trang tài liệu cùng nhiều dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

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Các đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị tạm giữ để điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng cuối tháng 5/2026, Nguyễn Đức Khoa (sinh năm 1981, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) được xác định là người quản lý tài khoản Agent (tài khoản để tổ chức cá độ), sau đó giao cho Lê Phước Tú (sinh năm 1966, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) quản lý, sử dụng để tổ chức đánh bạc.

Từ tài khoản Agent này, Tú chia thành 9 tài khoản người chơi (Member). Trong đó, Tú trực tiếp sử dụng một tài khoản để tham gia cá độ bóng đá, đồng thời giao các tài khoản còn lại cho Nguyễn Văn Thuận, Hồ Duy Hưng, Nguyễn Hoàng Xuân, Lê Văn Tín và một số đối tượng khác tham gia đánh bạc.

Theo quy ước của đường dây này, các đối tượng sử dụng “đô” làm đơn vị quy đổi để đặt cược. Hằng tuần, Tú tổng hợp kết quả thắng, thua của các tài khoản rồi thanh toán với Nguyễn Đức Khoa. Khoa được hưởng tiền hoa hồng 2.000 đồng trên mỗi “đô” đặt cược.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục làm rõ thêm một nhánh tổ chức cá độ khác do Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1975, trú TP Đà Nẵng) cầm đầu. Vào đầu tháng 6/2026, Hòa liên hệ một đối tượng tên Tùng (chưa rõ lai lịch) để nhận một tài khoản Agent tổ chức hoạt động cá độ bóng đá. Sau khi nhận tài khoản, Hòa chia thành 6 tài khoản Member; trực tiếp sử dụng 2 tài khoản để đánh bạc, đồng thời giao các tài khoản còn lại cho Linh Trung Hải và một số đối tượng khác tham gia cá độ.

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Nguyễn Đức Khoa được xác định là người quản lý tài khoản, sau đó giao cho Lê Phước Tú quản lý, sử dụng để tổ chức đánh bạc.

Định kỳ vào thứ Hai hằng tuần, Hòa tổng hợp kết quả thắng, thua để thanh toán với đối tượng Tùng và được hưởng khoản chênh lệch 5.000 đồng trên mỗi “đô” đặt cược.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 1/6 đến ngày 2/7/2026, hai nhánh đường dây này đã tổ chức cho các đối tượng tham gia đặt cược gần 350.000 “đô”. Với tỷ lệ quy đổi từ 10.000 đồng đến 30.000 đồng mỗi “đô”, tổng giá trị giao dịch được xác định gần 10 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng. Trong đó, Nguyễn Đức Khoa, Lê Phước Tú và Nguyễn Văn Hòa bị điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Hồ Duy Hưng, Lê Văn Tín, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Hoàng Xuân và Linh Trung Hải bị điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Đà Nẵng từng bước định danh, xây dựng thương hiệu điện ảnh Việt Nam

VOV.VN - Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Tư vừa tổ chức thành công. Qua 4 lần tổ chức, Đà Nẵng đang từng bước định danh, xây dựng thương hiệu điện ảnh Việt Nam, trở thành trung tâm sáng tạo văn hóa và công nghiệp điện ảnh mới của Việt Nam và khu vực; mở cửa phát triển, hội nhập với nền điện ảnh thế giới.

CTV Nguyên Hưng/VOV- Miền Trung
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