Triệu tập nhóm mang hung khí, "đại náo" đường phố ở Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình và phản ánh của người dân, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập vào ban đêm, sử dụng xe máy không gắn biển số hoặc che biển số, di chuyển thành đoàn trên các tuyến đường trung tâm.

Nhóm này có biểu hiện rú ga, nẹt pô, đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm mất an ninh trật tự khu vực.

Nhóm đối tượng cùng tang vật

Ngay sau đó, Công an TP Đồng Nai đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp lực lượng tuần tra kiểm soát, trích xuất hệ thống camera an ninh để xác minh danh tính các đối tượng liên quan. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định và triệu tập 16 đối tượng để làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi tụ tập, rủ rê nhau thông qua mạng xã hội, sau đó tổ chức chạy xe thành đoàn nhằm “thể hiện bản thân”. Nhiều đối tượng còn chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định, không có giấy phép lái xe, thậm chí có trường hợp đã từng bị xử lý vi phạm nhưng vẫn tái phạm.

Công an TP Đồng Nai nhận định, hành vi của nhóm đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. Việc tụ tập đông người, chạy xe gây náo loạn đường phố còn làm mất mỹ quan đô thị và gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.