  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Xử lý thanh niên 17 tuổi “bốc đầu” xe máy đăng lên mạng xã hội

Chủ Nhật, 17:02, 26/04/2026
VOV.VN - Nhiều lần đi xe mô tô 2 bánh bằng 1 bánh rồi quay clip đăng lên mạng xã hội, L.V.L.V. (SN 2009, trú tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La) vừa bị lực lượng Công an tỉnh Sơn La xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua quá trình khai thác thông tin trên không gian mạng và phản ánh của quần chúng nhân dân, ngày 26/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La tiến hành xác minh nội dung trong video clip trên mạng xã hội với hình ảnh L.V.L.V. (SN 2009), trú tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La chở theo thanh niên khác.

Hành vi bốc đầu xe của L.V.L.V (ảnh cắt từ clip)

Lực lượng công an xác định L.V.L.V vi phạm nhiều lỗi, như: Điều khiển xe mô tô hai bánh bằng một bánh; không đội mũ bảo hiểm cho người điều khiển xe mô tô; không gắn biển số theo quy định; không có gương chiếu hậu bên trái theo quy định.

Với các hành vi nêu trên, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã triệu tập L.V.L.V. cùng những người tham gia, cổ vũ cho hành vi vi phạm trên, đồng thời tiến hành lập biên bản, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Với phụ huynh của L.V.L.V, lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản đối với hành vi: Giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT triệu tập L.V.L.V. (khoanh tròn đỏ) cùng những người tham gia, cổ vũ cho hành vi vi phạm của V.

Theo cơ quan chức năng, hành vi “bốc đầu”, điều khiển xe mô tô bằng một bánh không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đặc biệt nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng cho bản thân và người tham gia giao thông khác.

Việc quay clip, đăng tải lên mạng xã hội để “câu like”, “câu view” càng làm gia tăng nguy cơ lan truyền những hành vi lệch chuẩn trong giới trẻ. Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em mình, tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Mỗi thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, không thực hiện các hành vi nguy hiểm, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

CTV Cao Thiên-Quang Tân/VOV-Tây Bắc
VOV.VN - Ngày 8/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến 25 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố

Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố

VOV.VN - Ngày 8/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến 25 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên.

VOV.VN - Công an TP. Cần Thơ thông tin, trong quá trình tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an xã Đại Hải đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn đua xe trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên có ý định đua xe trái phép

Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên có ý định đua xe trái phép

VOV.VN - Công an TP. Cần Thơ thông tin, trong quá trình tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an xã Đại Hải đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn đua xe trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

VOV.VN - Ngày 24/3, Công an Hà Nội thông tin, Cơ quan chức năng vừa xử lý nhóm thanh thiếu niên đi xe tốc độ cao, lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên tuyến Quốc lộ 32, Hà Nội đoạn qua khu vực tượng đài Phùng và chân cầu Phùng, sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Triệu tập 4 đối tượng sau vụ đua xe gây tai nạn chết người ở Hà Nội

Triệu tập 4 đối tượng sau vụ đua xe gây tai nạn chết người ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 24/3, Công an Hà Nội thông tin, Cơ quan chức năng vừa xử lý nhóm thanh thiếu niên đi xe tốc độ cao, lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên tuyến Quốc lộ 32, Hà Nội đoạn qua khu vực tượng đài Phùng và chân cầu Phùng, sau khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong.

