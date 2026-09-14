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Trộm xe ở Cần Thơ rồi lẩn trốn tại Đắk Lắk

Thứ Hai, 17:11, 14/09/2026
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VOV.VN - Ngày 14/9, Công an phường Tân An, TP. Cần Thơ cho biết, vừa bắt Thi Nguyễn Quốc Cường (SN 1997, ngụ phường An Phú Đông, TP.HCM), bị truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản”, khi đang trốn tại tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, ngày 16/8/2025, Công an phường Tân An tiếp nhận tin báo của bà N.T.H về việc bị mất một xe mô tô Piaggio Vespa tại khách sạn nên phối hợp cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ làm rõ vụ việc. Qua đó điều tra, cơ quan công an xác định Thi Nguyễn Quốc Cường là đối tượng của vụ trộm xe. Sau khi gây án, Cường rời khỏi địa bàn, không có mặt tại nơi cư trú.

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Đối tượng Thi Nguyễn Quốc Cường tại cơ quan công an

Quá trình điều tra, do Cường không có mặt tại nơi cư trú, không chấp hành yêu cầu làm việc với cơ quan điều tra, ngày 26/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ ban hành quyết định truy nã đối với Cường.

Được biết, Cường từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang trong thời gian chấp hành án treo theo bản án của TAND quận Gò Vấp cũ, TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi quyết định truy nã được ban hành, Công an phường Tân An tổ chức xác minh, truy tìm tung tích đối tượng. Qua công tác nghiệp vụ, Công an phường xác định Cường đang lẩn trốn tại xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk và tổ chức truy bắt.

Chiều 13/9, với sự phối hợp của Công an xã M’Drắk, Công an phường Tân An bắt được Cường khi y đang di chuyển từ một cơ sở sản xuất giá đỗ ở thôn Ea Tê, xã M’Drắk đến nhà xe để về TP Hồ Chí Minh.

Hiện Công an phường Tân An đang di lý Cường về TP. Cần Thơ, phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
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