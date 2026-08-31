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Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau gần 6 năm lẩn trốn tại Lào

Thứ Hai, 16:22, 31/08/2026
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VOV.VN - Sau gần 6 năm lẩn trốn tại Lào, Giàng Chờ Dình (SN 1976, trú tại bản Tìa Dình 2, xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, đã bị lực lượng chức năng Việt Nam và Lào bắt giữ.

Ngày 26/8, tại bản Hạt Khang, huyện Pạc U, tỉnh Luông Pha Bang, Lào, Tổ công tác 327 phối hợp với Tổ công tác thường trực tại Lào, Phòng An ninh điều tra (PA01), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Điện Biên và Phòng Cảnh sát, Công an tỉnh Luông Pha Bang phá thành công Chuyên án 1120D, bắt giữ Giàng Chờ Dình.

Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Gần 6 năm trước, ngày 9/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra Quyết định khởi tố bị can số 132 đối với Giàng Chờ Dình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 4, Điều 251, Bộ luật Hình sự năm 2015.

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Đối tượng truy nã Giàng Chờ Dình bị bắt sau 6 năm lẩn trốn tại Lào.

Sau khi phạm tội, Dình bỏ trốn sang Lào, thay đổi địa bàn cư trú và liên tục lẩn trốn nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Trong thời gian truy bắt, Tổ công tác 327 - Phòng PC01 kiên trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Luông Pha Bang xác minh, truy tìm tung tích đối tượng trên địa bàn Lào. Sau gần 6 năm, các lực lượng đã xác định được nơi lẩn trốn và bắt giữ thành công Giàng Chờ Dình.

Việc bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Lào cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong đấu tranh, truy bắt tội phạm, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn nước ngoài để trốn tránh sự xử lý của pháp luật.

Kết quả này đồng thời góp phần khẳng định hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an tỉnh Điện Biên và Công an các địa phương của Lào trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Hiện các lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để xử lý Giàng Chờ Dình theo quy định của pháp luật.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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