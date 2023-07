Khởi tố 5 người cướp tài sản của cặp vợ chồng già tại Cà Mau

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Trần Tuyết Ngoan (36 tuổi), Trần Tuyết Phương (42 tuổi), Huỳnh Chí Hiền (33 tuổi), Huỳnh Văn Xanh (45 tuổi, cùng ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) và Trần Chí Toàn (29 tuổi, ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời).

Tang vật trong vụ án.

Trong đó, Trần Tuyết Phương và Huỳnh Chí Hiền là vợ chồng; Huỳnh Chí Hiền và Huỳnh Văn Xanh là 2 anh em; Trần Tuyết Ngoan, Trần Tuyết Phương, Trần Chí Toàn là 3 chị em.

Trước đó, vào khoảng 1h40 ngày 7/7, ông N.H.H (70 tuổi) và vợ là bà P.T.L (ở ấp Lưới Tây, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân) đang ngủ thì bị một nhóm người bịt mặt xông vào khống chế, đánh gây thương tích, cướp tài sản gồm 5 chỉ vàng 24K, 1 điện thoại di động và hơn 20 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Phú Tân chỉ đạo tổ công tác tuần tra nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thu thập thông tin. Đồng thời, huy động lực lượng truy vết.

Quá trình truy đuổi, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một vỏ lãi chạy về hướng thị trấn Cái Đôi Vàm (cách địa điểm xảy ra vụ cướp khoảng 10 km) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển vỏ lãi tháo chạy. Lập tức, lực lượng làm nhiệm vụ bao vây, khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, nhóm người trên thừa nhận hành vi cướp tài sản của vợ chồng ông N.H.H. Cũng theo lời khai của 5 bị can, do biết nạn nhân có tài sản nên 2 vợ chồng Phương và Hiền rủ anh chị em mình tham gia cướp, lấy tiền tiêu xài. Được sự đồng thuận của người thân, cả nhóm bàn bạc và phân công nhiệm vụ khi đi cướp.