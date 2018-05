Trùm gỗ lậu Phượng “râu” "hạ gục" một loạt cán bộ đồn biên phòng?

4 cán bộ bị đình chỉ công tác gồm: Thượng tá Cao Hữu Tùng, Đồn trưởng đồn Biên phòng 747, Trung tá Bùi Khắc Hiệp, Chính trị viên đồn 747; Đại úy Trần Tiến Vinh, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng 749 và Trung tá Phạm Công Khanh, Chính trị viên đồn 749. Trong ảnh: Thượng tá Cao Hữu Tùng, đồn trưởng đồn 747 bị đình chỉ công tác. (Ảnh: Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên.) Để đưa được gỗ từ rừng khu vực biên giới về đến trung tâm huyện phải qua nhiều trạm kiểm soát. Trong ảnh: Gỗ khai thác trái phép bị cơ quan chức năng thu giữ trong vụ án Phượng "râu". (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường). Cơ quan điều tra đặt nhiều câu hỏi nghi vấn, trong đó cần làm rõ: vì sao các đồn Biên phòng 747, 749, 751, các chốt kiểm lâm của Vườn quốc gia Yok Đôn, Đồn Công an Ea Pô (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) lại không thể phát hiện hành vi chở gỗ bất thường từ 2 chiếc xe vận tải cỡ lớn của ông trùm gỗ Phượng "râu" đã diễn ra liên tục nhiều năm nay? Trong ảnh: Gỗ khai thác trái phép bị cơ quan chức năng thu giữ trong vụ Phượng "râu". (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường). Trước đó, trưa 1/5, thông tin trên Cand.com.vn cho biết, Viện KSND huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp thêm một đối tượng trong đường dây của ông trùm gỗ lậu Phượng “râu”. (ảnh: Cand.com.vn) Đối tượng đó là Nguyễn Hoàng Trang (35 tuổi, trú tại tổ dân phố 7, Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa). Trang là tay chân đắc lực, là đàn em "ruột" của ông trùm Phượng “râu" nhiều năm nay. Trong ảnh: một góc xưởng gỗ của trùm gỗ lậu Phượng "râu". (ảnh: Cand.com.vn) Khám xét 2 xưởng gỗ của ông trùm Phượng “râu” trong ngày 28/4, Cơ quan điều tra của Ban chuyên án Bộ Công an phát hiện cả ngàn thân gỗ quý trong kho xưởng. Trong ảnh: Xe Cảnh sát xuất hiện bên trong một kho xưởng của trùm gỗ lậu Phượng “râu” ngày 28/4. (Ảnh: Tuoitre.vn). Trước khi khám xét các xưởng gỗ của Phượng "râu", lực lượng chức năng đã tổ chức khám xét nhà riêng của ông trùm gỗ lậu. Trong ảnh: Việc khám xét nhà riêng Phượng "râu" bắt đầu lúc 20h ngày 27/4. (Ảnh: Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên). Bên trong căn nhà của ông "trùm" có nhiều nội thất được làm bằng gỗ sang trọng. Chiếc xe Lexus của Phượng "râu" ở thời điểm lực lượng chức năng đến khám xét tại nhà riêng. (Ảnh: Cand.com.vn). Trong lúc thực hiện việc khám xét, lực lượng chức năng phong tỏa toàn bộ các lối ra, vào của ngôi nhà. (Ảnh: Infonet). Trước đó, khoảng 4h sáng 27/4, tại khu vực thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, cơ quan chức năng đã bắt quả tang các đối tượng vận chuyển hàng trăm mét khối gỗ trái phép, không rõ nguồn gốc. Trong ảnh: Lực lượng chức năng đang cho gỗ từ xe vi phạm xuống bãi tập kết. (ảnh: Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên) Đối tượng Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”, trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) được xác định là chủ của các xe gỗ "lậu" bị bắt giữ. (ảnh: Cand.com.vn). Ngay khi vụ bắt gỗ lậu xảy ra, Đồn trưởng đồn Biên phòng 747 liên tục khẳng định với báo chí rằng gỗ bị bắt ở Đắk Nông không phải từ vườn quốc gia Yok Đôn. Trong ảnh: Một thân gỗ có bán kính cả mét bị chặt hạ và bỏ lại từ lâu bên vệ đường Quốc lộ 14C gần đồn Biên phòng 747. (Ảnh: Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên). Tuy nhiên, các đối tượng bị bắt lại khai nhận số gỗ này được vận chuyển từ khu vực lán trại, thuộc tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn, cách trụ sở đồn Biên phòng 747 khoảng 500m. Đối với lán trại của Phượng “râu” hiện diện ngay cạnh đồn Biên phòng, Thượng tá Cao Hữu Tùng khẳng định, lán trại của Phượng “râu” hoạt động hợp pháp. Trong ảnh: Lán trại của Phượng “râu” chỉ cách đồn biên phòng 747 khoảng 500m và có sử dụng điện được đấu nối từ Đồn Biên phòng 747. Vụ việc đang được các đơn vị của Bộ công an và ngành chức năng liên quan điều tra, làm rõ. (Ảnh: Infonet)