Công an Phú Thọ công bố thông tin phân luồng xe dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Trước dự báo lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông từ xa.

Phương án được triển khai nhằm giảm áp lực cho các trục chính, đặc biệt tại khu vực Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm tỉnh Phú Thọ.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc trong dịp cao điểm lễ hội.

Dự báo lưu lượng các phương tiện sẽ tăng cao trong 10 ngày diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Theo đó, đối với các phương tiện không tham gia Lễ hội, đặc biệt là ô tô chở hàng hóa có trọng tải từ 3.500kg trở lên lưu thông trên Quốc lộ 2 và cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo hướng từ Tuyên Quang, Lào Cai đi Hà Nội, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng theo các phương án sau:

Phương án 1:

Các phương tiện đi theo lộ trình: Quốc lộ 2 - đường Hùng Vương (phường Phú Thọ) - nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) - đi Hà Nội hoặc xuống các nút IC3, IC4, IC6. Chiều ngược lại di chuyển tương ứng.

Phương án 2:

Từ Quốc lộ 2 đến Km74+700, rẽ phải vào Tỉnh lộ 325 - ngã ba Tiên Kiên rẽ phải vào Quốc lộ 32C - Quốc lộ 32C tránh Việt Trì - qua cầu Văn Lang hoặc cầu Hạc Trì để đi Hà Nội. Chiều từ Hà Nội đi Tuyên Quang, Lào Cai di chuyển ngược lại.

Phương án 3:

Từ Quốc lộ 2 đến Km71+800 (ngã ba Then), rẽ trái vào Tỉnh lộ 323C - Tỉnh lộ 323 - đường Âu Cơ - cầu Vĩnh Phú đi Hà Nội. Hoặc di chuyển theo tuyến Âu Cơ – Hùng Vương – cầu Hạc Trì để vào Hà Nội. Chiều ngược lại tổ chức tương tự.

Phương án 4:

Từ Tuyên Quang đi theo cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ - đường Hồ Chí Minh - nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) - đi Hà Nội hoặc các nút IC3, IC4, IC6. Chiều từ Hà Nội đi Tuyên Quang di chuyển theo hướng ngược lại.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 được diễn ra trong 10 ngày từ 17 - 26/4 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 năm Bính Ngọ). Trong đó, phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ và Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày 26/4 (tức 10/3 âm lịch). Phần hội là chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú.