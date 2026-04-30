中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ cháy tàu dầu ở Lâm Đồng

Thứ Năm, 16:46, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khoảng 15h ngày 30/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ cháy tàu dầu vào sáng 29/4. Nhóm thợ lặn đã tìm thấy thi thể cách vị trí tàu cháy khoảng 200 m về phía bờ.

Nạn nhân được xác định là Phạm Trung Kiên, trú tại thôn 13 Liên Hương (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), người thợ hàn. 

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Các lực lượng triển khai cứu hộ, cứu nạn
Các lực lượng triển khai cứu hộ, cứu nạn

Trước đó, khoảng 8h50 ngày 29/4 tại khu vực biển thuộc thôn 1 Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), người dân nghe 2 tiếng nổ lớn phát ra từ 1 tàu chở dầu, cách bờ khoảng 500m. Sau tiếng nổ, trên tàu bốc cháy dữ dội.

Vụ cháy được khống chế, lực lượng chức năng tiến hành làm việc với những người liên quan.

Chiếc tàu thuộc quyền sở hữu của chủ Doanh nghiệp tư nhân Đại Hòa, kinh doanh lĩnh vực xăng dầu. Tàu mang số hiệu Bth-0135 do bà N.T.H (65 tuổi, trú thôn 1 Phước Thể, xã Liên Hương, tỉnh Lâm đồng) làm chủ.

Vụ nổ xảy ra quá trình sửa chữa phần hư hỏng trên mặt boong tàu, người thợ có sử dụng máy cắt cầm tay, lúc này trong hầm tàu có chứa 5.000 lít dầu DO. Hai người trên tàu bị hất văng xuống biển, được đưa vào bờ đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng. Riêng người thợ hàn mất tích, sau đó thi thể đã được tìm thấy.

Đoàn Sĩ/VOV TPHCM
Tag: thi thể cháy tàu dầu lâm đồng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Diễn biến mới vụ thi thể đôi nam nữ dưới hồ Krông Búk Hạ, trên bờ có 2 xe máy

VOV.VN - Tối 24/4, tại khu vực đập xả hồ chứa nước Krông Búk Hạ (thôn 4, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ đuối nước khiến đôi vợ chồng trẻ tử vong, nghi do tự tử.

Phát hiện thi thể bé gái tại hồ sinh thái khu dân cư 577 ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Sáng 23/4, tại hồ sinh thái khu dân cư 577, phường Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi cũ), tỉnh Quảng Ngãi, người dân phát hiện thi thể một bé gái nổi gần mép bờ.

Tìm thấy thi thể 2 người đàn ông rơi xuống sông sau tiệc sinh nhật ở Đồng Tháp

VOV.VN - Ngày 20/4, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp xác nhận đã tìm thấy thi thể hai người đàn ông rơi xuống sông Tiền sau khi tham dự tiệc sinh nhật trên tàu du lịch.

Tìm thấy thi thể học sinh lớp 7 đuối nước trên kênh thủy lợi ở Quảng Trị

VOV.VN - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, sáng nay (16/4), lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể một học sinh lớp 7 bị đuối nước trên kênh thủy lợi ở thôn Tân Phước, phường Quảng Trị.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục