Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ cháy tàu dầu ở Lâm Đồng

Nạn nhân được xác định là Phạm Trung Kiên, trú tại thôn 13 Liên Hương (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng), người thợ hàn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Các lực lượng triển khai cứu hộ, cứu nạn

Trước đó, khoảng 8h50 ngày 29/4 tại khu vực biển thuộc thôn 1 Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ), người dân nghe 2 tiếng nổ lớn phát ra từ 1 tàu chở dầu, cách bờ khoảng 500m. Sau tiếng nổ, trên tàu bốc cháy dữ dội.

Vụ cháy được khống chế, lực lượng chức năng tiến hành làm việc với những người liên quan.

Chiếc tàu thuộc quyền sở hữu của chủ Doanh nghiệp tư nhân Đại Hòa, kinh doanh lĩnh vực xăng dầu. Tàu mang số hiệu Bth-0135 do bà N.T.H (65 tuổi, trú thôn 1 Phước Thể, xã Liên Hương, tỉnh Lâm đồng) làm chủ.

Vụ nổ xảy ra quá trình sửa chữa phần hư hỏng trên mặt boong tàu, người thợ có sử dụng máy cắt cầm tay, lúc này trong hầm tàu có chứa 5.000 lít dầu DO. Hai người trên tàu bị hất văng xuống biển, được đưa vào bờ đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng. Riêng người thợ hàn mất tích, sau đó thi thể đã được tìm thấy.