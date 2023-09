Truy bắt nhanh nhóm đối tượng giả danh công an cướp tài sản trong đêm

Mất 400 triệu đồng vì bị lừa cài ứng dụng giả mạo Bộ Công an trên điện thoại

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh ghi nhận trường hợp lừa đảo giả danh cơ quan công an tinh vi khi kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân cài ứng dụng điện thoại có logo của Bộ Công an.