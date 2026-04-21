Truy tố 10 bị can về các tội liên quan vũ khí quân dụng

Thứ Ba, 14:28, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 10 bị can về tội "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Vụ án nổi bật với việc các đối tượng công khai sử dụng mạng xã hội để mua bán súng đạn, thu giữ hàng nghìn viên đạn cùng nhiều khẩu súng các loại trên địa bàn tỉnh. 

Các đối tượng phạm pháp gồm: Lê Thành An (sinh năm 1994), Mai Tứ Quý (sinh năm 2000), Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1972), Lê Hữu Văn (sinh năm 1999), Nguyễn Quốc Duy (sinh năm 1985), Nguyễn Nhựt Hào (sinh năm 2002), Nguyễn Hải Băng (sinh năm 2001), Trần Hoài Hiếu (sinh năm 2000), Võ Ngọc Thuận (sinh năm 1995), Châu Phi Đạt (sinh năm 1994).

truy to 10 bi can ve cac toi lien quan vu khi quan dung hinh anh 1
10 đối tượng chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2023 đến năm 2025, các bị can đã sử dụng các mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok để tìm kiếm, liên hệ và đặt mua súng nén khí, súng ngắn cùng hàng nghìn viên đạn các loại.

Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ 9 khẩu súng nén khí, 1 khẩu súng ngắn, 8 viên đạn quân dụng dùng cho súng ngắn và 2.841 viên đạn các loại sử dụng cho súng nén khí tất cả đều được kết luận là vũ khí quân dụng cùng nhiều đồ vật, linh kiện dùng để sửa chữa và sử dụng súng.

Sau khi có được vũ khí, các bị can đã tàng trữ tại nhà riêng, chòi giữ vườn hoặc gửi nhờ người khác cất giữ; đồng thời sử dụng để bắn chim và mua bán lại nhằm mục đích kiếm lời.

truy to 10 bi can ve cac toi lien quan vu khi quan dung hinh anh 2
Vật chứng mà các đối tượng vi phạm

Đáng chú ý, một số bị can còn thực hiện sửa chữa, thay thế linh kiện, nâng cấp súng nhằm tăng hiệu năng sử dụng trước khi bán lại cho người khác.

Hành vi của các bị can là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm chế độ quản lý vũ khí của Nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Khi dao sinh hoạt hóa "vũ khí quân dụng": Cái giá đắt cho những phút nóng giận
Khi dao sinh hoạt hóa "vũ khí quân dụng": Cái giá đắt cho những phút nóng giận

VOV.VN - Chỉ từ những xích mích đời thường, nhiều đối tượng đã sử dụng dao – vật dụng quen thuộc trong gia đình – để tấn công người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Khi dao sinh hoạt hóa "vũ khí quân dụng": Cái giá đắt cho những phút nóng giận

Khi dao sinh hoạt hóa "vũ khí quân dụng": Cái giá đắt cho những phút nóng giận

VOV.VN - Chỉ từ những xích mích đời thường, nhiều đối tượng đã sử dụng dao – vật dụng quen thuộc trong gia đình – để tấn công người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hải Phòng triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn

VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá thành công một đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, đạn quân dụng quy mô lớn, hoạt động tinh vi, manh động; khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 12 đối tượng liên quan đường dây này.

Hải Phòng triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn

Hải Phòng triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn

VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá thành công một đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, đạn quân dụng quy mô lớn, hoạt động tinh vi, manh động; khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 12 đối tượng liên quan đường dây này.

