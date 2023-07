Truy tố người mẹ dùng búa đánh chết con trai vì quá bất hiếu

Người đàn ông cầm hung khí xông vào trụ sở công an ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 15/7, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM, truy tìm người đàn ông cầm hung khí xông vào trụ sở công an phường 15, quận Gò Vấp tấn công một cán bộ.