Từ 1 con nghiện, Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma tuý, bắt giữ 140 người

Trưa 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đây là kết quả thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an với phương châm “lần theo dòng chảy ma túy”, “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng”, đồng thời nằm trong cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Theo điều tra, trong quý II/2026, qua công tác rà soát địa bàn, PC04 phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng – đối tượng nghiện và mua bán ma túy nhỏ lẻ hoạt động tại nhiều khu vực thuộc Bình Dương cũ như: Bến Cát, Thới Hòa, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú.

Từ đầu mối này, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm nhiều mắt xích liên quan và được Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo xác lập chuyên án VA0126Đ để đấu tranh triệt phá toàn bộ đường dây.

Ngày 15/4, Đội 3 – Phòng PC04 bắt giữ Tùng khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác truy xét các đầu mối tiêu thụ, bán lẻ và người sử dụng ma túy.

Từ Đặng Phan Thanh Tùng, công an đã bắt giữ, làm rõ 3 đối tượng cung cấp ma túy cho Tùng, đồng thời xác định và xử lý 12 nhánh phân phối ma túy phía dưới chuyên tổ chức sử dụng và bán lẻ cho người nghiện.

Đáng chú ý, quá trình điều tra cho thấy các đối tượng hoạt động lưu động, tinh vi, liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Từ một đầu mối mua bán lớn, PC04 tổ chức đón lõng và bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ Tây Nguyên về TP.HCM tiêu thụ.

Kết quả, chỉ trong thời gian ngắn, PC04 đã bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 đối tượng; trong đó khởi tố 105 bị can về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 người.

Tang vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Công an TP.HCM cho biết nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội cũng đã bị phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP.HCM, thành công của chuyên án tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, góp phần làm sạch địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự và hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.