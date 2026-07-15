Công ty Điện lực Nghệ An đề nghị xem xét miễn xử phạt người bình luận sai sự thật

Ngày 14/7, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, có văn bản gửi Công an phường Vinh Hưng đề nghị xem xét miễn xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.L. - chủ tài khoản Facebook "Cơ khí T.L.", nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Ông T.V.L. tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an phường Vinh Hưng).

Trước đó, Công an phường Vinh Hưng đã tiếp nhận, xác minh vụ việc liên quan đến hành vi phát ngôn, cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng của chủ tài khoản này.

Theo Công an phường Vinh Hưng, ông T.V.L. đã sử dụng tài khoản Facebook "Cơ khí T.L" đăng bình luận dưới một bài viết của một trang mạng xã hội với nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty Điện lực Nghệ An.

Làm việc với cơ quan công an, ông T.V.L. thừa nhận do bức xúc vì tiền điện tháng 6 tăng cao nên đã trực tiếp đăng tải bình luận nêu trên. Tuy nhiên, ông không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh các nội dung đã đăng tải.

Ông T.V.L. cũng nhận thức hành vi của mình là sai, tự nguyện gỡ bỏ bình luận, đăng bài xin lỗi công khai trên trang Facebook cá nhân, viết đơn xin lỗi gửi Công ty Điện lực Nghệ An và Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An đồng thời cam kết không tái phạm.

Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, ông T.V.L. có thái độ hợp tác, thành khẩn nhận lỗi, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cơ quan chức năng. Giám đốc và Công ty Điện lực Nghệ An đã chấp nhận lời xin lỗi, ghi nhận tinh thần hợp tác của ông T.V.L.

Công ty Điện lực Nghệ An cho biết mong muốn vụ việc được giải quyết theo hướng giáo dục, tạo điều kiện để ông T.V.L. sửa chữa sai phạm, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Trong văn bản gửi Công an phường Vinh Hưng, Công ty Điện lực Nghệ An đề nghị cơ quan công an căn cứ các tình tiết giảm nhẹ, quá trình khắc phục hậu quả của người vi phạm và quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét miễn xử phạt đối với ông T.V.L. nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.