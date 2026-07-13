Tòa án Hàn Quốc xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội danh mới

Theo kế hoạch, hôm nay (13/7), Tòa án trung ương Seoul mở phiên xét xử sơ thẩm đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol về tội danh “vi phạm Luật Quỹ chính trị”.

Cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol (trái) và doanh nhân Myung Tae-kyun được biết tới với vai trò môi giới chính trị. Ảnh: Yonhap

Theo cáo trạng của Nhóm kiểm sát viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ án liên quan đến lệnh thiết quân luật do ông Yoon ban bố và thu hồi đêm 3/12/2024, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022, cựu Tổng thống bị cáo buộc thông đồng với vợ là cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee để nhận 270 triệu won (tương đương khoảng 186.000 USD) từ ông Myung Tae-kyun, một doanh nhân Hàn Quốc nổi tiếng với vai trò “môi giới chính trị”.

Với hành vi bị cáo buộc, Nhóm kiểm sát viên đặc biệt đã đề nghị mức án 4 năm tù và truy thu 137,2 triệu won đối với bị cáo Yoon Suk Yeol. Tuy nhiên, bà Kim Keon Hee, người bị cáo buộc thông đồng với cựu Tổng thống, đã được cả tòa án sơ thẩm và tòa án phúc thẩm tuyên vô tội đối với tội danh nêu trên.

Cho đến nay, quá trình xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đang bước vào giai đoạn cuối với nhiều diễn biến phức tạp. Hôm 9/7, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết giữ nguyên bản án 7 năm tù của Tòa án Cấp cao Seoul đối với ông Yoon về tội danh cản trở người thi hành công vụ.

Tuy nhiên, ông Yoon Suk Yeol không chấp nhận phán quyết của Tòa án Tối cao và khẳng định sẽ khởi kiện lên Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc.