Tự dựng "vở kịch" lừa đảo xuất khẩu lao động, người đàn ông lĩnh án 8 năm tù

Theo cáo trạng tại tòa, mặc dù không có bất kỳ chức năng, thẩm quyền hay mối liên kết nào với các đơn vị xuất khẩu lao động (XKLĐ), Nguyễn Văn Cường vẫn tự dựng lên một "vở kịch" hoàn hảo để lừa người lao động.

Từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2024, Cường liên tục tung tin gian dối về việc bản thân có khả năng làm thủ tục đưa người sang Indonesia và Đài Loan làm việc.

Để đánh trúng tâm lý của những người lao động đang có nhu cầu đi xuất khẩu, Cường hứa hẹn những công việc có mức thu nhập hấp dẫn từ 30 - 50 triệu đồng/tháng. Cường khẳng định thủ tục vô cùng đơn giản, thời gian xuất cảnh nhanh chóng, thậm chí mạnh miệng cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí nếu không đi được.

Nguyễn Văn Cường bị truy tố và đưa ra xét xử với tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". (Ảnh: BHT)

Tin tưởng vào những lời cam kết đó, 14 người dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Thanh Hóa và Bắc Ninh đã gom góp, chuyển cho Cường tổng cộng hơn 408 triệu đồng để làm hồ sơ.

Sau khi lấy được tiền, Nguyễn Văn Cường không thực hiện bất kỳ thủ tục XKLĐ nào mà chỉ dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Mỗi khi các nạn nhân sốt ruột hỏi về lịch bay hoặc đòi lại tiền, Cường lại dùng chiêu hoãn binh bằng các lý do như: lỗi hộ chiếu, trục trặc vé máy bay hay phía đối tác chưa bố trí được việc. Khi không thể tiếp tục lấp liếm, đối tượng đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc.

Biết hành vi bại lộ, Cường đã nhanh chân bỏ trốn ra nước ngoài, qua các nước Malaysia và Campuchia nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Đến ngày 6/11/2025, sau khi bị phía Campuchia trục xuất về Việt Nam, Cường hiểu rằng không còn đường lui nên đã đến cơ quan điều tra đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Văn Cường đã phải cúi đầu nhận tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân và gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại địa phương.

Tuy nhiên, xem xét thái độ thành khẩn khai báo và tình tiết đầu thú, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Cường 8 năm tù theo điểm a, khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự, đồng thời buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.