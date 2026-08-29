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Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích phá vụ vận chuyển 28,8 kg ma túy

Thứ Bảy, 22:51, 29/08/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bắt giữ các đối tượng vận chuyển 28,8kg ma túy qua biên giới vào đêm 21/8.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chúc mừng, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân; đồng thời khẳng định, chiến công lần này thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ, tinh thần cảnh giác cao độ, tính kỷ luật, đoàn kết và hiệp đồng tác chiến của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Chiến công đã góp phần ngăn chặn kịp thời hiểm họa ma túy thẩm lậu qua biên giới, bảo vệ sự bình yên cho người dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

khen thuong cac ca nhan, tap the co thanh tich pha vu van chuyen 28,8 kg ma tuy hinh anh 1
Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Lam Uyên)

Trước đó, lúc 21h50 phút ngày 21/8/2026, tại Km 1470+500, Quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn Nông Chả, xã Dục Nông, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung bắt quả tang Nguyễn Nhất Nhơn, trú tại thôn Đại An 2, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai và Nguyễn Phi Long, trú tại Tổ dân phố 3, xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi, đang điều khiển ô tô bán tải vận chuyển 28,8kg ma túy. Nguyễn Nhất Nhơn khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho Nguyễn Quang, trú tại phường Kon Tum, với tiền công 100 triệu đồng.

khen thuong cac ca nhan, tap the co thanh tich pha vu van chuyen 28,8 kg ma tuy hinh anh 2
Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khen thưởng đột xuất Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi lập chiến công trong đấu tranh phòng, chống ma túy khu vực biên giới. (Ảnh: Lam Uyên)
Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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