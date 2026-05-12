Tụ tập đua xe, mang hung khí quay clip “sống ảo”, nhóm tuổi teen bị bắt gọn

Thời gian gần đây, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí để quay clip đăng tải lên mạng xã hội nhằm “câu view”, thể hiện bản thân và thách thức lực lượng chức năng có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và tai nạn giao thông. Đáng chú ý, phần lớn các đối tượng còn rất trẻ, nhiều trường hợp vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc với thanh, thiếu niên vi phạm và đại diện người thân của các đối tượng. (Ảnh: CA Thanh Hóa).

Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tối 10/5/2026, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức tuần tra tại phường Hạc Thành và các địa bàn giáp ranh.

Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhóm 17 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô che hoặc tháo biển kiểm soát, di chuyển tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường.

Phương tiện, hung khí các đối tượng sử dụng trong vụ việc. ( Ảnh: CA Thanh Hóa).

Quá trình xác minh cho thấy, các đối tượng thường tụ tập theo nhóm, sử dụng điện thoại quay video, chụp ảnh đăng mạng xã hội để khoe khoang, tạo sự chú ý. Một số còn mang theo hung khí nguy hiểm, có biểu hiện coi thường pháp luật, thách thức dư luận và lực lượng chức năng.

Trước tình hình trên, các tổ công tác đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, kết hợp công khai và hóa trang bám sát, theo dõi, tổ chức vây bắt, ngăn chặn kịp thời.

Thành viên tổ công tác kiểm tra, thu giữ hung khí và phương tiện của các đối tượng.( Ảnh: CA Thanh Hóa).

Kết quả, lực lượng Công an đã bắt giữ 13 thanh, thiếu niên thuộc 3 nhóm; thu giữ 1 thanh kiếm dài khoảng 92cm, 1 khẩu súng bắn đạn bi, 3 vỏ chai thủy tinh cùng nhiều xe mô tô đã tháo biển kiểm soát.

Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nhóm đối tượng góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông có thể xảy ra.