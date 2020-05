“Găm hàng” tích trữ xăng dầu có thể bị xử lý hình sự

Ngày 6/5, Công an thành phố Hà Nội phát đi thông tin cảnh báo về tình trạng lợi dụng giá xăng dầu đang rẻ, một số cá nhân, tổ chức có hành vi găm hàng, tích trữ xăng dầu. Hành vi này gây nguy hiểm về phòng cháy chữa cháy và còn có dấu hiệu hình sự.

Hành vi lợi dụng giá xăng dầu đang rẻ để "găm hàng" có thể bị xử lý hình sự. (Ảnh: Công an cung cấp)

Việc tích trữ xăng dầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong phòng cháy, chữa cháy, đe dọa tính mạng, tài sản của chính người tích trữ và của cộng đồng dân cư. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình là người chịu trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cháy, nổ cũng như ý thức trách nhiệm vì cộng đồng trong hoạt động Phòng cháy chữa cháy.



Công an Hà Nội khuyến cáo người dân: Không lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để “găm hàng”, tích trữ, đầu cơ trục lợi đối với xăng dầu cũng như các mặt hàng thiết yếu khác gây mất an ninh trật tự, an toàn Phòng cháy, chữa cháy. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở, trường hợp cần phải dự trữ thì chỉ dự trữ số lượng cần thiết và để ở khu vực riêng biệt tránh nhầm lẫn và đổ vỡ. Ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy phải để cách xa nguồn sinh nhiệt.

Tùy vào tính chất và mức độ của hành vi, các trường hợp tích trữ xăng dầu có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định pháp luật./.