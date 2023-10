Tự xưng là "công an TP. Cao Bằng" để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng

Tối 2/10/2023, Trực ban phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng tiếp nhận thông tin từ ông L.K.T., trú tại phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng về việc chiều cùng ngày, ông T. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Công an thành phố Cao Bằng gọi điện để thông báo ông có giấy mời của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Cơ quan an ninh giải thích cho ông T. về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo

Đối tượng này cho biết, ông T. có đứng tên mở tài khoản ngân hàng liên quan đến chuyên án ma túy lớn và yêu cầu ông T. kê khai tất cả tài sản đang có để Cơ quan Công an tiến hành xác minh.

Sau đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu ông T. chấp nhận lời mời kết bạn trên ứng dụng Zalo để gọi điện video nói chuyện. Khi gọi video, vì nhìn thấy đối tượng mặc cảnh phục nên ông T. đã rất lo lắng. Với lý do cần giữ bí mật tuyệt đối cho chuyên án, đối tượng yêu cầu ông T. phải vào trong phòng, chốt cửa lại và kê khai toàn bộ tài sản có giá trị mà ông đang có. Do lo sợ, ông đã đưa cho đối tượng xem sổ tiết kiệm của ông với số tiền gửi là 200 triệu đồng.

Khi biết ông T có số tiền lớn, đối tượng này dặn tuyệt đối giữ bí mật với người thân và yêu cầu ông chuyển số tiền trên qua một tài khoản tại ngân hàng được chỉ định. Sau khi kết thúc cuộc gọi, mặc dù rất lo sợ nhưng vì đã được tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước đó nên ông đã quyết định đến Cơ quan Công an để hỏi lại.

Tại đây, ông T. đã được cán bộ trực ban tuyên truyền, giải thích cặn kẽ về thủ đoạn giả danh Công an cũng như các thủ đoạn lừa đảo khác mà người cao tuổi hay mắc phải. Ông T. đã bình tĩnh lại và chặn, xóa kết bạn với tài khoản Zalo lừa đảo trên.