Tuyên án phúc thẩm với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vào ngày 7/10

Hơn 1,7 tỷ đồng được 8 bị cáo nộp thêm để khắc phục hậu quả

Theo Chủ tọa phiên tòa, trước khi phiên tòa chiều 1/10 được diễn ra, đã có 8/10 bị cáo nộp thêm tiền khắc phục hậu quả. Do tính chất phức tạp của vụ án, Hội đồng xét xử đã quyết định nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào chiều 7/10.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp thêm 1,1 tỷ đồng và 200.000 đồng án phí sơ thẩm; Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế, nộp 170 triệu đồng.

Hội đồng xét xử xét hỏi các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Trần Văn Sinh, cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, nộp 200 triệu đồng; Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT, và Hoàng Xuân Hiệp, cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng, mỗi người nộp 20 triệu đồng.

Nguyễn Kim Trung, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, nộp 100 triệu đồng; Lê Văn Cư, cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, nộp 50 triệu đồng; Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế, nộp thêm 120 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền 8 bị cáo nộp thêm để khắc phục hậu quả là 1,78 tỷ đồng.

Hai bị cáo còn lại là Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng, và Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế, không nộp thêm tiền.

Trước đó, tại phiên xử ngày 30/9, thay vì tuyên án như dự kiến, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quay lại phần xét hỏi để cho các bị cáo, luật sư được trình bày mong muốn bàn bạc với gia đình tiếp tục được nộp thêm tiền nhằm khắc phục hậu quả chung của vụ án. Do đó, HĐXX dành thêm thời gian chiều cùng ngày và sáng 1/10 để các bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả.

Bốn bị cáo được đề nghị án treo

Trước những tình tiết mới trong phiên tòa hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Cụ thể: đề nghị giảm án cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từ 1,5 đến 2 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Sinh được đề nghị giảm từ 2,5 đến 3 năm tù; bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị giảm từ 2,5 đến 3 năm tù; Nguyễn Chiến Thắng đề nghị giảm 3,5 đến 4 năm tù; Đào Xuân Sinh đề nghị từ 6 đến 12 tháng tù.

Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo với các bị cáo Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Doãn Tú, Lê Văn Cư và Hoàng Xuân Hiệp.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng được đề nghị giảm từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa sơ thẩm.

Luật sư đề nghị bị cáo Tiến được tuyên án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo

Tại phiên tòa, các bị cáo nêu trên có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: nhân thân tốt; gia đình có công với cách mạng; bản thân có thành tích trong công tác, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương. Một số bị cáo nêu tình trạng khó khăn, cơ thể già yếu, mắc nhiều bệnh nền. Họ cho rằng quá trình thực hiện dự án cũng chịu nhiều áp lực về chất lượng công trình cũng như tiến độ.

Tranh luận sau quan điểm mới của Viện Kiểm sát, luật sư Nguyễn Mạnh Hùng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét giảm án thêm cho thân chủ của mình

Theo luật sư Nguyễn Mạnh Hùng, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và gia đình đã hoàn thành toàn bộ trách nhiệm khắc phục được xác định đối với bị cáo là 108,5 tỷ đồng tiếp tục tự nguyện nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả chung của vụ án. Điều này thể hiện "thiện chí muốn khắc phục đến cùng hậu quả vụ án" và cần được Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình.

Luật sư cũng đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc các yếu tố về tuổi tác, quá trình công tác, những thành tích và mục đích không tư lợi của cựu trưởng ngành y tế với 2 Dự án. Tuy có những quyết định sai trong quá trình triển khai dự án nhưng tại phiên sơ thẩm, cựu Bộ trưởng luôn khẳng định mục đích của những quyết định ấy là để lại những bệnh viện hiện đại, được thiết kế và vận hành theo những tiêu chuẩn tiên tiến của châu Âu, phục vụ người dân lâu dài.

Theo luật sư, hiện tại hai Bệnh viện đã đi vào hoạt động và chỉ sau một thời gian rất ngắn, không chỉ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân mà còn đề nghị mở rộng giường bệnh tại mỗi cơ sở. Đây là kết quả thực tế cần được xem xét khi đánh giá hậu quả của vụ án cũng như khi đối chiếu với chính sách đặc thù được Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số 37/2026/QH16.

Phân tích về các con số lãng phí, thất thoát từ hai Dự án, luật sư cho rằng, hậu quả của vụ án và mức độ hậu quả được sử dụng để đánh giá trách nhiệm, lượng hình đối với một bị cáo cụ thể là hai vấn đề cần được phân biệt. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử giảm hình phạt cho bà Tiến xuống dưới 3 năm tù và cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, vụ án này có 2 khoản thiệt hại gồm thuê tư vấn nước ngoài sai quy định, gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng và lãng phí là 733 tỷ đồng khi dự án bị đình trệ. Tổng số tiền thiệt hại, thất thoát lãng phí trong vụ án là hơn 803 tỷ đồng.

Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các điều luật, buộc các bị cáo liên quan phải có nghĩa vụ liên đới nộp toàn bộ số tiền hơn 803 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ nghĩa vụ tương ứng với vai trò, hành vi của từng bị cáo.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải bồi thường hơn 73 tỷ đồng tiền gây lãng phí và hơn 35 tỷ đồng tiền bị thất thoát. Tòa án cấp phúc thẩm xác định cựu Bộ trưởng đã khắc phục xong hậu quả vụ án. Đến nay, tổng số tiền khắc phục hậu quả vụ án còn thiếu khoảng 570 tỷ đồng.