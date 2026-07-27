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Tuyên án tử hình kẻ cướp 1,5 triệu đồng, đâm chết bà chủ tiệm tạp hóa

Thứ Hai, 16:18, 27/07/2026
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Sau khi khống chế chủ tiệm tạp hóa để cướp 1,5 triệu đồng, Nguyễn Minh Phúc dùng dao đâm nạn nhân 16 nhát để che giấu hành vi phạm tội. TAND TP Đồng Nai tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.

Theo cáo trạng VKSND TP Đồng Nai, do không có tiền tiêu xài, Phúc nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Để thực hiện kế hoạch, ngày 19/6/2025, Phúc mua một con dao rồi điều khiển xe máy trên dọc Quốc lộ 51 tìm nhà dân sơ hở để ra tay.

Khi đến tiệm tạp hóa T.H. ở xã Long Phước, thấy bà L.T.T.C. (59 tuổi) đang bán hàng một mình, Phúc dừng xe, giả vờ vào mua hàng để tiếp cận.

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Bị cáo Nguyễn Minh Phúc tại phiên tòa. Ảnh: A.X

Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Phúc rút dao kề vào cổ, khống chế rồi cướp 1,5 triệu đồng. Sau đó, bà C. tri hô "cướp, cướp". 

Lo sợ bị phát hiện và bắt giữ, Phúc đã dùng dao đâm liên tiếp 16 nhát vào người bà C. khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ.

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Hiện trường vụ sát hại chủ tiệm tạp hóa. Ảnh: A.X

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác mà còn tước đoạt tính mạng nạn nhân một cách côn đồ, thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng con người. Đây là trường hợp cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất để loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu răn đe và phòng ngừa chung.

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Công an Khánh Hòa bắt giữ nghi phạm giết người sau 4 giờ truy xét

VOV.VN - Chỉ sau khoảng 4 giờ tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Suối Hiệp nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Hiệp, bắt giữ nghi phạm.

Theo Hoàng Anh/Vietnamnet
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