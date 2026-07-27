Tuyên án tử hình kẻ cướp 1,5 triệu đồng, đâm chết bà chủ tiệm tạp hóa

Theo cáo trạng VKSND TP Đồng Nai, do không có tiền tiêu xài, Phúc nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Để thực hiện kế hoạch, ngày 19/6/2025, Phúc mua một con dao rồi điều khiển xe máy trên dọc Quốc lộ 51 tìm nhà dân sơ hở để ra tay.

Khi đến tiệm tạp hóa T.H. ở xã Long Phước, thấy bà L.T.T.C. (59 tuổi) đang bán hàng một mình, Phúc dừng xe, giả vờ vào mua hàng để tiếp cận.

Bị cáo Nguyễn Minh Phúc tại phiên tòa. Ảnh: A.X

Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Phúc rút dao kề vào cổ, khống chế rồi cướp 1,5 triệu đồng. Sau đó, bà C. tri hô "cướp, cướp".

Lo sợ bị phát hiện và bắt giữ, Phúc đã dùng dao đâm liên tiếp 16 nhát vào người bà C. khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện trường vụ sát hại chủ tiệm tạp hóa. Ảnh: A.X

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác mà còn tước đoạt tính mạng nạn nhân một cách côn đồ, thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng con người. Đây là trường hợp cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất để loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu răn đe và phòng ngừa chung.