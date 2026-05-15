Khởi tố thanh niên nhiều lần từ Huế vào Đà Nẵng trộm cắp tài sản

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân, từ ngày 27/3/2026 đến ngày 7/5/2026, Huỳnh Công Trọng nhiều lần điều khiển xe mô tô Sirius màu đỏ, BKS 75K5-01xx, từ TP Huế vào địa bàn TP Đà Nẵng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Huỳnh Công Trọng.

Khoảng 7h30 ngày 27/3, Trọng điều khiển xe mô tô đến khu vực đường Nguyễn Tất Thành, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng. Phát hiện nhà bà N.T.M.A (sinh năm 1982) không có người trông coi, đối tượng trèo rào, đột nhập vào phòng ngủ lấy trộm một két sắt rồi mang đến khu vực vắng người tại Lăng Cô để phá két và lấy được 2,7 triệu đồng. Sau đó, đối tượng vứt bỏ két sắt cùng giấy tờ tại hiện trường.

Tiếp đó, khoảng 8h ngày 31/3, Trọng tiếp tục quay lại Đà Nẵng gây án. Khi đến nhà ông Đ.T.N (sinh năm 1971, trú phường Hải Vân), đối tượng trèo rào, cạy phá cửa sổ đột nhập vào bên trong lấy trộm nhiều tài sản gồm lắc tay, nhẫn, dây chuyền, bông tai bằng kim loại màu vàng cùng 23 triệu đồng tiền mặt.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, Trọng tiếp tục phát hiện nhà ông Đ.N.H (sinh năm 1973, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) khóa cổng ngoài, không có người trông coi nên tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp. Đối tượng giấu xe phía sau nhà, mang theo 2 cờ lê, trèo qua cây cau và cây sa kê để đột nhập vào bên trong.

Sau khi dùng cờ lê bẻ thanh che khóa, cạy cửa hông vào nhà, Trọng lên tầng hai phát hiện hai con heo đất trong phòng ngủ nên đập vỡ lấy tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát. Qua kiểm đếm, đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng 39,7 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo vụ việc xảy ra tại phường Cẩm Lệ, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng khoanh vùng, xác định Huỳnh Công Trọng là đối tượng gây án và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận thêm một số vụ trộm cắp tài sản khác từng thực hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Hiện Công an phường Cẩm Lệ đã bàn giao vụ việc cho Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận, điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.