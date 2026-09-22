Tuyên án tử hình người đàn ông giết, phân xác người tình

Theo cáo trạng, Nhã hành nghề chữa bệnh tại xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh. Cuối năm 2024, bà Đ bị đau xương khớp nên tìm đến Nhã điều trị. Hai người thường xuyên liên lạc, sau đó nảy sinh tình cảm và thuê trọ sống chung như vợ chồng tại xã Đức Hòa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ), tỉnh Tây Ninh.

TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Nguyễn Thành Nhã tử hình về tội giết người (ảnh: BB)

Giữa năm 2025, Nhã phát hiện bà Đ thường xuyên liên lạc với một người đàn ông khác. Do ghen tuông, hai người xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Tối 29/8/2025, Nhã tiếp tục phát hiện bà Đ liên lạc với người đàn ông khác nên hai bên cự cãi, xô xát. Trong lúc giằng co, bà Đ cầm dao chém Nhã. Nhã dùng một đoạn gỗ đánh nhiều lần vào đầu bà Đ, khiến nạn nhân ngã xuống nền gạch và tử vong tại phòng trọ.

Khoảng 1h ngày 30/8, Nhã đưa thi thể nạn nhân vào nhà vệ sinh để phân xác. Bị cáo cho các phần thi thể vào bao ni lông và ba lô. Gần 6h cùng ngày, Nhã mang các phần thi thể đi phi tang tại khu vực bờ kênh và rừng tràm ở xã biên giới Bình Hiệp, cách phòng trọ hơn 70 km.

Khoảng 2h30 ngày 31/8, Nhã quay lại phòng trọ, lấy xe máy của bà Đ đem đi cầm cố được 4,5 triệu đồng. Nhã đồng thời thu dọn quần áo, vật dụng và các dấu vết tại hiện trường, sau đó báo chủ nhà trả phòng rồi về nhà ở xã Khánh Hưng.

Sáng 6/9/2025, do ân hận, Nhã đến nhà em gái kể lại toàn bộ sự việc. Sau khi được em gái và cậu ruột động viên, Nhã đến Công an xã Khánh Hưng đầu thú.

Bị cáo phải đồng thời bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 400 triệu đồng.(ảnh: BB)

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của Nhã đặc biệt nguy hiểm, thủ đoạn hung hãn, xảo quyệt nhằm che giấu tội phạm. Tòa cho rằng bị cáo không còn khả năng cải tạo thành người có ích cho xã hội.

TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Nguyễn Thành Nhã tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình; đồng thời bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 400 triệu đồng.