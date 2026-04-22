Vận chuyển thuê sầu riêng lại đem bán lấy tiền tỷ, 3 bị cáo bị tuyên án tù

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân, Thành nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách giả ký hợp đồng vận chuyển hàng nông sản của các chủ vựa trái cây rồi chiếm đoạt bán lấy tiền tiêu xài. Thành là người chủ mưu, rủ rê Thiệu và Tuấn cùng tham gia thực hiện.

Ba bị cáo lừa bán trái sầu riêng của chủ vựa trái cây tư túi bị kết án tù.

Ngày 15/5/2024, Thành cùng Thiệu lái xe đến vựa trái cây Phú Thịnh, toạ lạc xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) do chị U.Q.T. làm chủ. Tại đây cả hai dùng thủ đoạn gian dối, giả vờ nhận vận chuyển thuê 1.922 thùng sầu riêng Ri 6, trọng lượng 15.860kg sau đó không giao đến điểm hẹn như hợp đồng vận chuyển mà mang ra tỉnh Lạng Sơn cho Tuấn đem bán lấy tiền chia nhau. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt là hơn 1,2 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án có đồng phạm, trong đó Thành giữ vai trò chủ mưu và thực hành, còn Tuấn và Thiệu là người thực hành. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân làm mất trật tự trị an ở địa phương.