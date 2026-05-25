Vay 100 triệu đồng phải trả lãi 6 triệu/ngày

Chiều 25/5, Công an xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, phát hiện 2 đối tượng V.V.Hải (29 tuổi) và Đ.C.Trung (23 tuổi), cùng trú tỉnh Thanh Hóa, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã cho một người dân trên địa bàn vay số tiền 100 triệu đồng theo hình thức trả góp hằng ngày. Theo thỏa thuận, người vay phải trả 6 triệu đồng/ngày trong thời gian 21 ngày, tương ứng mức lãi suất lên đến 521,4%/năm.

V.V.Hải (trái) và Đ.C.Trung (phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CALĐ

Qua mở rộng xác minh, lực lượng công an tiếp tục làm việc với nhiều người vay tiền của Hải và Trung tại các địa bàn lân cận; bước đầu xác định các đối tượng đã cho vay với mức lãi suất cao nhất lên đến 625,7%/năm.

Hiện Công an xã Hàm Thuận Nam đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.