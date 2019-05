Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á trong danh sách hứng chịu tấn công mạng

Sáng 31/5, tại Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra hội thảo Phổ biến Luật An ninh mạng. Chủ trì hội thảo là GS.TS, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát (Học viện Cảnh sát Nhân dân - Bộ Công an).

Tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức đã phân tích tình hình an ninh mạng hiện nay trên thế giới và Việt Nam; tính cấp thiết, những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng.

Luật An ninh mạng có 7 chương, 43 điều và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát (Học viện Cảnh sát Nhân dân - Bộ Công an). (Ảnh: Trọng Phú)

Việc ban hành Luật An ninh mạng vừa để bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong việc sử dụng không gian mạng để chống khủng bố, bảo vệ an ninh, hòa bình thế giới.

Đáng chú ý, tại Việt Nam hiện nay có 96 triệu người thì có tới 64 triệu người sử dụng internet, 55 triệu người sử dụng mạng xã hội, số sim điện thoại được đăng ký lên đến 146 triệu sim... Điều đó đồng nghĩa với việc bảo vệ không gian mạng đang trở thành một vấn đề cấp thiết và bắt buộc để bảo vệ an ninh quốc gia.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, một khảo sát mới đây của các tổ chức nước ngoài cho thấy: Việt Nam đang đứng đầu trong danh sách bị tấn công mạng tại Đông Nam Á. Trong khi đó, quốc gia của chúng ta lại xếp cuối Đông Nam Á trong bảng xếp hạng chỉ số an ninh mạng toàn cầu.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Việt Nam đang đứng đầu Đông Nam Á trong danh sách hứng chịu các cuộc tấn công mạng.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức cho biết: "Sự phát triển tinh vi của các loại mã độc hiện nay có thể tạo ra những loại virus mà một năm chỉ hoạt động 1-2 lần, lấy cắp thông tin từ máy chủ đưa đến cho hacker, sau đó virus lại ẩn đi rất khó phát hiện. Thủ đoạn cài virus vào cũng rất đa dạng, có thể xâm nhập từ các thiết bị phần mềm, phần cứng hoặc phát tán trên mạng.

Ngoài việc đánh cắp dữ liệu, tấn công phá hoại kinh tế thì loại tội phạm trên mạng có thể gây những bất ổn chính trị. Trên không gian mạng, nhiều quốc gia đã hứng chịu các cuộc "cách mạng màu". Các đối tượng tiến hành kích động, tổ chức biểu tình sau đó quay trực tiếp, để người dân thấy được tại các địa điểm trên đang xảy ra biểu tình và kêu gọi tham gia".

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức cũng kỳ vọng, luật An ninh mạng đi vào cuộc sống sẽ góp phần tạo lá chắn chủ quyền cho Việt Nam trên không gian mạng, giảm thiểu các loại tội phạm trên mạng, đảm bảo tối đa an ninh quốc phòng, lợi ích kinh tế của đất nước trên không gian mạng./.