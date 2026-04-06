Vĩnh Long bắt đối tượng sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Mỹ Thuận vừa bắt quả tang đối tượng N.Q.C (sinh năm 1997) và N.Q.H (sinh năm 2002) cùng cư trú tại ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long đang có hành vi sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản trái phép trên sông thuộc ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận.

N.Q.C và N.Q.H tại cơ quan Công an

Tang vật tạm giữ gồm 1 bộ kích điện, 1 bình ắc quy 220 Ampe, 1 cây vợt dùng kích và vớt cá, 1 xuồng composite, 1 máy xăng đã qua sử dụng.

Thời gian qua Công an xã Mỹ Thuận thường xuyên tuyên truyền đồng thời kết hợp với việc kiểm tra xử lý hành chính đối với người cố tình vi phạm khai thác thủy sản bằng phương pháp kích điện làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản tự nhiên, gây nguy hiểm cho người sử dụng và những người khác.

Tuy nhiên trên địa bàn xã vẫn còn xuất hiện tình trạng này.

Công an xã kêu gọi sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về tác hại của việc đánh bắt thủy sản bằng kích điện, xung điện.