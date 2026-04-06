Vĩnh Long bắt đối tượng sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản

Thứ Hai, 14:25, 06/04/2026
VOV.VN - Công an xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long hiện đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản trái phép.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Mỹ Thuận vừa bắt quả tang đối tượng N.Q.C (sinh năm 1997) và N.Q.H (sinh năm 2002) cùng cư trú tại ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long đang có hành vi sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản trái phép trên sông thuộc ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận.

N.Q.C và N.Q.H tại cơ quan Công an

Tang vật tạm giữ gồm 1 bộ kích điện, 1 bình ắc quy 220 Ampe, 1 cây vợt dùng kích và vớt cá, 1 xuồng composite, 1 máy xăng đã qua sử dụng.

Thời gian qua Công an xã Mỹ Thuận thường xuyên tuyên truyền đồng thời kết hợp với việc kiểm tra xử lý hành chính đối với người cố tình vi phạm khai thác thủy sản bằng phương pháp kích điện làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản tự nhiên, gây nguy hiểm cho người sử dụng và những người khác.

Tuy nhiên trên địa bàn xã vẫn còn xuất hiện tình trạng này.  

Công an xã kêu gọi sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về tác hại của việc đánh bắt thủy sản bằng kích điện, xung điện. 

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ dâm ô trẻ em ở Vĩnh Long

VOV.VN - Ngày 5/1, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nghi phạm Phạm Duy Tân (32 tuổi, ngụ xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Tấn Sang, Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

Vĩnh Long bắt đối tượng truy nã trộm cắp tài sản

VOV.VN - Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1989, cư trú tổ 5, ấp Bình Đức, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi can tội trộm cắp tài sản.

VOV.VN - Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1989, cư trú tổ 5, ấp Bình Đức, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi can tội trộm cắp tài sản.

Liên quan vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong, Vĩnh Long tước danh hiệu 2 cán bộ công an

VOV.VN - Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Việt, cựu Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long và nguyên điều tra viên Nguyễn Quốc Khanh về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

VOV.VN - Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quốc Việt, cựu Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long và nguyên điều tra viên Nguyễn Quốc Khanh về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

Phục hồi điều tra, bắt đối tượng giết người ở Vĩnh Long

VOV.VN - Ngày 18/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã thi hành quyết định phục hồi điều tra và bắt tạm giam đối với Đoàn Quang Thịnh (33 tuổi, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "giết người".

VOV.VN - Ngày 18/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã thi hành quyết định phục hồi điều tra và bắt tạm giam đối với Đoàn Quang Thịnh (33 tuổi, ngụ phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "giết người".

