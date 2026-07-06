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Vĩnh Long triệt xóa 2 tụ điểm cá độ bóng đá qua Zalo

Thứ Hai, 18:26, 06/07/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Vĩnh Long vừa triệt xóa 2 tụ điểm cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo tại xã Ngãi Tứ và phường Đông Thành, bắt 2 đối tượng tổ chức đánh bạc, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long về đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã tăng cường phối hợp nắm tình hình, triển khai các biện pháp công tác để phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm.

vinh long triet xoa 2 tu diem ca do bong da qua zalo hinh anh 1
Lê Thanh Tiền (áo đen) và Huỳnh Thế Huy áo đỏ

Ngày 30/6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã chủ trì phối hợp Công an xã Ngãi Tứ và Công an phường Đông Thành triệt xóa thành công 02 điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua ứng dụng zalo, tài khoản zalo trên điện thoại di động với mục đích được, thua bằng tiền. Tại đây lực lượng chức năng đã bắt Lê Thanh Tiền ở xã Ngãi Tứ và Huỳnh Thế Huy ở phường Đông Thành do tổ chức  cá độ bóng đá. Tang vật tạm giữ gồm: 03 điện thoại di động và 11.500.000đồng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm.

World Cup hiện nay đang diễn ra, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chỉ xem bóng đá với tinh thần giải trí, cổ vũ văn minh, không đặt cược dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè không tham gia cá độ bóng đá. Khi phát hiện các hành vi tổ chức cá độ, lôi kéo người khác tham gia đánh bạc, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định.

Thanh Phương-Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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