  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Vô hiệu hóa camera rồi đột nhập nhà dân trộm tài sản

Thứ Ba, 16:59, 24/03/2026
VOV.VN - Công an xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ một nghi phạm liên quan hàng loạt vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn trong thời gian ngắn.

Nghi phạm là N.T.D. (35 tuổi) trú xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 1/3 đến 22/3, người này đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tại các xã Vạn Tường và Đông Sơn, lấy đi tiền mặt, vàng cùng nhiều tài sản có giá trị, với tổng thiệt hại ước tính gần 200 triệu đồng.

Tài sản nghi phạm lấy cắp được

Để thực hiện các vụ trộm, D. có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng. D. thường điều khiển xe máy di chuyển dọc các tuyến đường để quan sát, tìm kiếm những nhà dân sơ hở.

Khi thực hiện hành vi trộm cắp, dù thời tiết nắng nóng, đối tượng vẫn mặc áo mưa nhằm che giấu đặc điểm nhận dạng. Sau khi xác định mục tiêu, D. tiến hành vô hiệu hóa camera an ninh, phá cửa chính hoặc cửa sổ để đột nhập vào bên trong, lục soát tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an xã Vạn Tường nhanh chóng vào cuộc xác minh, thu thập dấu vết, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an các địa phương liên quan tổ chức truy xét.

Qua đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an mở rộng điều tra, đồng thời tiến hành thu hồi tài sản trả lại cho người dân.

 

Thành Long/VOV- Miền Trung
Tin liên quan

Nhóm 9 đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh bị bắt giữ
Nhóm 9 đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh bị bắt giữ

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Tân Kỳ đã bắt giữ nhóm 9 đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 20, do Thái Đình Thắng cầm đầu, đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp, tiêu thụ và chứa chấp xe mô tô trộm cắp trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Bắc Ninh.

Nhóm 9 đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh bị bắt giữ

Nhóm 9 đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh bị bắt giữ

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Tân Kỳ đã bắt giữ nhóm 9 đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 20, do Thái Đình Thắng cầm đầu, đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp, tiêu thụ và chứa chấp xe mô tô trộm cắp trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Bắc Ninh.

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội, nhanh chóng thu hồi tang vật
Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội, nhanh chóng thu hồi tang vật

VOV.VN - Ngày 18/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Thanh Liệt vừa kịp thời bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội, nhanh chóng thu hồi tang vật

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Hà Nội, nhanh chóng thu hồi tang vật

VOV.VN - Ngày 18/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Thanh Liệt vừa kịp thời bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản từng gây ra nhiều vụ ở Hà Nội
Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản từng gây ra nhiều vụ ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 18/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đại Xuyên vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, có tiền án và dương tính với ma túy, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản từng gây ra nhiều vụ ở Hà Nội

Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản từng gây ra nhiều vụ ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 18/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đại Xuyên vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, có tiền án và dương tính với ma túy, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự

