Vô hiệu hóa camera rồi đột nhập nhà dân trộm tài sản

Nghi phạm là N.T.D. (35 tuổi) trú xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 1/3 đến 22/3, người này đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tại các xã Vạn Tường và Đông Sơn, lấy đi tiền mặt, vàng cùng nhiều tài sản có giá trị, với tổng thiệt hại ước tính gần 200 triệu đồng.

Tài sản nghi phạm lấy cắp được

Để thực hiện các vụ trộm, D. có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng. D. thường điều khiển xe máy di chuyển dọc các tuyến đường để quan sát, tìm kiếm những nhà dân sơ hở.

Khi thực hiện hành vi trộm cắp, dù thời tiết nắng nóng, đối tượng vẫn mặc áo mưa nhằm che giấu đặc điểm nhận dạng. Sau khi xác định mục tiêu, D. tiến hành vô hiệu hóa camera an ninh, phá cửa chính hoặc cửa sổ để đột nhập vào bên trong, lục soát tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an xã Vạn Tường nhanh chóng vào cuộc xác minh, thu thập dấu vết, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an các địa phương liên quan tổ chức truy xét.

Qua đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi phạm.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an mở rộng điều tra, đồng thời tiến hành thu hồi tài sản trả lại cho người dân.