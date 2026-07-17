English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Một nữ giáo viên ra đầu thú, bị khởi tố

Thứ Sáu, 17:18, 17/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giáo viên Trường THPT Tuyên Quang - Nguyễn Thị Diệu Thúy vừa ra đầu thú và bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan đến vụ án điểm 10 môn Toán.

Ngày 17/7, theo thông tin từ Bộ Công an: Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sáng 17/7, trường hợp bị can Nguyễn Thị Diệu Thuý (SN 1980, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) là Giáo viên môn Ngữ văn -Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú.

vu diem 10 mon toan o tuyen quang mot nu giao vien ra dau thu, bi khoi to hinh anh 1
Nguyễn Hà Duy, một trong những bị can của vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố bị can Nguyễn Thị Diệu Thuý về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 26 bị can trong vụ án này về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong số đó, có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Trần Thị Thu Hằng; giáo viên trường THPT Chuyên Tuyên Quang - Nguyễn Hà Duy.

Trọng Phú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 bị can
Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 bị can

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 bị can

Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 bị can

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng về vụ gian lận thi cử tại địa phương
Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng về vụ gian lận thi cử tại địa phương

VOV.VN - Báo cáo Thủ tướng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết tính đến hôm nay đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng về vụ gian lận thi cử tại địa phương

Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng về vụ gian lận thi cử tại địa phương

VOV.VN - Báo cáo Thủ tướng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cho biết tính đến hôm nay đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển không ảnh hưởng thí sinh khác
Thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển không ảnh hưởng thí sinh khác

VOV.VN - Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, việc thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển đại học không làm ảnh hưởng đến thí sinh khác.

Thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển không ảnh hưởng thí sinh khác

Thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển không ảnh hưởng thí sinh khác

VOV.VN - Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, việc thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển đại học không làm ảnh hưởng đến thí sinh khác.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật