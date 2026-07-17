Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Một nữ giáo viên ra đầu thú, bị khởi tố

Ngày 17/7, theo thông tin từ Bộ Công an: Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Sáng 17/7, trường hợp bị can Nguyễn Thị Diệu Thuý (SN 1980, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) là Giáo viên môn Ngữ văn -Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú.

Nguyễn Hà Duy, một trong những bị can của vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố bị can Nguyễn Thị Diệu Thuý về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 26 bị can trong vụ án này về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong số đó, có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên - Trần Thị Thu Hằng; giáo viên trường THPT Chuyên Tuyên Quang - Nguyễn Hà Duy.