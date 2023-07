Dùng ma túy nhằm biến ngư dân thành chân rết bán hàng

Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma tuý số 2 vừa chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá thành công vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy trên vùng biển tỉnh Nghệ An.

Theo đó, vào hồi 11h30 ngày 8/7, tại một tàu cá đang neo đậu tại khu vực cảng Cửa Lò, thuộc thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, lực lượng của Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy (BCH Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã tiến hành bắt quả tang Lo Văn Thoại (sinh năm 1979, trú tại Bản Ban, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Các lực lượng bắt giữ Lò Văn Thoại.

Khám người đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ được 1 túi nilon, bên trong có chứa nhiều cục chất bột màu trắng (nghi là ma túy).

Theo kết luận giám định, toàn bộ số chất bột màu trắng trên là heroin, khối lượng 4,415 gram. Thoại khai mang số ma túy này cho các ngư dân sử dụng, sau đó biến họ thành "chân rết" của mình tìm đấu mối tiêu thụ ma túy trên biển và địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Bàn giao Lò Văn Thoại (giữa) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma tuý số 2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, hoàn thiện các thủ tục điều tra ban đầu và bàn giao đối tượng, tang vật cùng hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An để tiếp tục thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.