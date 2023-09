Lĩnh 22 năm tù vì mua bán và tổ chức sử dụng ma túy

Theo cáo trạng, lúc 17h ngày 19/6/2022, Công an huyện An Minh phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Hồ Văn Được và 2 người khác sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Được ở ấp Thành Phụng Tây. Cơ quan điều tra thu giữ 2 bịch ma túy, tiền và nhiều vật chứng khác.

Bị cáo Hồ Văn Được trước tòa.

Trong quá trình điều tra, Được khai nhận, khoảng đầu năm 2022 đến TP. Hồ Chí Minh mua ma túy của một người tên Bình (không rõ họ tên thật và địa chỉ) 1 bịch ma túy loại Methamphetamine với số tiền 12 triệu đồng. Được đem số ma túy mua được về nhà cất giấu, bán 8 lần cho nhiều người nghiện, thu lợi bất chính số tiền 3,2 triệu đồng. Số ma túy thu giữ tại nhà của Được có khối lượng 48,7385gam, loại Methampetamine.

Ngoài hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Được còn thực hiện hành vi 10 nần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho nhiều người tại nhà của mình.