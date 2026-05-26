Vụ bắn chết người ở TPHCM: 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Thông tin tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, cho biết khoảng 22h10 tối 21/5, đơn vị tiếp nhận tin báo về vụ nổ súng do hai nghi phạm người nước ngoài sử dụng vũ khí quân dụng gây án trước nhà hàng hải sản số 70 Trương Định, phường Bến Thành (Quận 1 cũ).

Tại hiện trường, anh Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001, quốc tịch Australia) bị bắn hai phát đạn, tử vong tại chỗ; anh Sauni Sam (SN 1999, quốc tịch Australia) bị bắn một phát đạn, bị thương nặng và đang được điều trị tích cực.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin tại cuộc họp báo

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Bến Thành phong tỏa hiện trường, thu thập dấu vết, truy xét nghi phạm và báo cáo Bộ Công an.

Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, lực lượng chức năng xác định hai nghi phạm gồm Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoa) - người trực tiếp nổ súng và Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoa), đồng phạm.

Kế hoạch bỏ trốn chuyên nghiệp

Cơ quan điều tra đồng thời làm rõ lộ trình di chuyển và hướng tẩu thoát của các nghi phạm. Công an xác định sau khi gây án lúc 22h10, đến khoảng 23h15 cùng ngày, hai đối tượng quay về căn hộ tại TP.Thủ Đức cũ để thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi tạm trú.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an cùng sự phối hợp của các cục nghiệp vụ và công an các địa phương, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét.

Nghi phạm bị bắt giữ

Dù các nghi phạm hoạt động chuyên nghiệp, manh động, sử dụng vũ khí quân dụng và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, lực lượng phối hợp vẫn bắt giữ được các đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

Chưa đầy 72 giờ sau khi gây án, hai nghi phạm được di lý an toàn về Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các nghi phạm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết vụ nổ súng được thực hiện theo chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài.

Theo lời khai ban đầu, ngày 14/5, hai nghi phạm nhập cảnh vào TP.HCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó theo dõi quy luật sinh hoạt của hai nạn nhân. Tối 21/5, các đối tượng dùng súng bắn các nạn nhân khi nhóm này vừa kết thúc bữa tiệc tại nhà hàng trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), làm nghề vận chuyển hành khách tuyến TP.HCM - Tây Ninh, cùng 7 người khác để điều tra hành vi không tố giác tội phạm và giúp sức cho các nghi phạm lẩn trốn.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại họp báo

Phát biểu tại họp báo, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các nghi phạm chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng vũ khí quân dụng và có kế hoạch bỏ trốn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định hướng di chuyển và truy bắt an toàn các đối tượng.

Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng hỗ trợ, cung cấp phương tiện, công cụ cho các nghi phạm gây án và bỏ trốn.