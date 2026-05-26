English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ bắn chết người ở TPHCM: 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Thứ Ba, 12:20, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trưa 26/5, Công an TP.HCM tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người xảy ra tối 21/5 trước nhà hàng hải sản trên đường Trương Định, phường Bến Thành. Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi họp báo.

Thông tin tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, cho biết khoảng 22h10 tối 21/5, đơn vị tiếp nhận tin báo về vụ nổ súng do hai nghi phạm người nước ngoài sử dụng vũ khí quân dụng gây án trước nhà hàng hải sản số 70 Trương Định, phường Bến Thành (Quận 1 cũ).

Tại hiện trường, anh Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001, quốc tịch Australia) bị bắn hai phát đạn, tử vong tại chỗ; anh Sauni Sam (SN 1999, quốc tịch Australia) bị bắn một phát đạn, bị thương nặng và đang được điều trị tích cực.

vu ban chet nguoi o tphcm 2 doi tuong khai nhan toan bo hanh vi pham toi hinh anh 1
Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin tại cuộc họp báo

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Bến Thành phong tỏa hiện trường, thu thập dấu vết, truy xét nghi phạm và báo cáo Bộ Công an.

Sau chưa đầy 24 giờ truy xét, lực lượng chức năng xác định hai nghi phạm gồm Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoa) - người trực tiếp nổ súng và Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoa), đồng phạm.

Kế hoạch bỏ trốn chuyên nghiệp

Cơ quan điều tra đồng thời làm rõ lộ trình di chuyển và hướng tẩu thoát của các nghi phạm. Công an xác định sau khi gây án lúc 22h10, đến khoảng 23h15 cùng ngày, hai đối tượng quay về căn hộ tại TP.Thủ Đức cũ để thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi tạm trú.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an cùng sự phối hợp của các cục nghiệp vụ và công an các địa phương, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét.

vu ban chet nguoi o tphcm 2 doi tuong khai nhan toan bo hanh vi pham toi hinh anh 2
Nghi phạm bị bắt giữ
vu ban chet nguoi o tphcm 2 doi tuong khai nhan toan bo hanh vi pham toi hinh anh 3

Dù các nghi phạm hoạt động chuyên nghiệp, manh động, sử dụng vũ khí quân dụng và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, lực lượng phối hợp vẫn bắt giữ được các đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

Chưa đầy 72 giờ sau khi gây án, hai nghi phạm được di lý an toàn về Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các nghi phạm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết vụ nổ súng được thực hiện theo chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài.

Theo lời khai ban đầu, ngày 14/5, hai nghi phạm nhập cảnh vào TP.HCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó theo dõi quy luật sinh hoạt của hai nạn nhân. Tối 21/5, các đối tượng dùng súng bắn các nạn nhân khi nhóm này vừa kết thúc bữa tiệc tại nhà hàng trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), làm nghề vận chuyển hành khách tuyến TP.HCM - Tây Ninh, cùng 7 người khác để điều tra hành vi không tố giác tội phạm và giúp sức cho các nghi phạm lẩn trốn.

vu ban chet nguoi o tphcm 2 doi tuong khai nhan toan bo hanh vi pham toi hinh anh 4
Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại họp báo

Phát biểu tại họp báo, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các nghi phạm chuẩn bị kỹ lưỡng, sử dụng vũ khí quân dụng và có kế hoạch bỏ trốn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định hướng di chuyển và truy bắt an toàn các đối tượng.

Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng hỗ trợ, cung cấp phương tiện, công cụ cho các nghi phạm gây án và bỏ trốn.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Tag: Công an TPHCM Trung tướng Mai Hoàng giết người
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt 29 thanh thiếu niên Gia Lai rượt đuổi, đánh nhau rồi quay video đăng Tiktok
Bắt 29 thanh thiếu niên Gia Lai rượt đuổi, đánh nhau rồi quay video đăng Tiktok

VOV.VN - Nhóm thanh thiếu niên rượt đuổi, đánh nhau, gây náo loạn đường phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) bị bắt giữ khi chưa đầy 24 giờ.

Bắt 29 thanh thiếu niên Gia Lai rượt đuổi, đánh nhau rồi quay video đăng Tiktok

Bắt 29 thanh thiếu niên Gia Lai rượt đuổi, đánh nhau rồi quay video đăng Tiktok

VOV.VN - Nhóm thanh thiếu niên rượt đuổi, đánh nhau, gây náo loạn đường phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) bị bắt giữ khi chưa đầy 24 giờ.

Công an mật phục xuyên đêm, tóm gọn đối tượng trộm chó
Công an mật phục xuyên đêm, tóm gọn đối tượng trộm chó

VOV.VN - Sáng 26/5, lãnh đạo Công an xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa mật phục, bắt giữ một đối tượng chuyên đi trộm chó trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Công an mật phục xuyên đêm, tóm gọn đối tượng trộm chó

Công an mật phục xuyên đêm, tóm gọn đối tượng trộm chó

VOV.VN - Sáng 26/5, lãnh đạo Công an xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa mật phục, bắt giữ một đối tượng chuyên đi trộm chó trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Khởi tố nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đồng Hới
Khởi tố nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đồng Hới

VOV.VN - Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đồng Hới về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đồng Hới

Khởi tố nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đồng Hới

VOV.VN - Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đồng Hới về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật