Công an mật phục xuyên đêm, tóm gọn đối tượng trộm chó

Trước đó, qua thông tin của người dân địa phương phản ánh và từ công tác nắm tình hình, Công an xã Ea Ning phát hiện một số đối tượng thường xuyên lợi dụng đêm khuya để trộm chó, gây bức xúc trong nhân dân.

Tối 23/5, Công an xã Ea Ning triển khai 3 tổ công tác mật phục tại các khu vực nghi vấn. Đến khoảng 0h55 ngày 24/5, lực lượng công an phát hiện 2 đối tượng đang dùng xe máy đi trộm chó tại thôn 24, xã Ea Ning.

Đối tượng Nguyễn Văn Nở

Ngay lập tức, các tổ công tác đồng loạt truy đuổi, vây bắt được Nguyễn Văn Nở (SN 1982, quê tỉnh Hưng Yên, hiện tạm trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk); đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối bỏ chạy.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 xe máy, một bao xác rắn chứa 2 con chó còn sống nhưng bị quấn băng keo đen quanh miệng, cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc trộm cắp như kích điện, đèn pin, băng keo…

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Văn Nở khai nhận đã cùng Võ Văn Thắng (trú tại xã Hòa Đông, tỉnh Đắk Lắk) chuẩn bị phương tiện, công cụ rồi đi săn trộm chó để bán lấy tiền tiêu xài.

Đêm trước khi bị bị lực lượng Công an xã Ea Ning bắt quả tang bắt, hai đối tượng đã bắt trộm được 2 con chó tại khu vực xã Ea Tiêu và chợ Việt Đức 3.

Hiện Công an đang tiếp tục truy bắt Võ Văn Thắng để xử lý theo quy định.