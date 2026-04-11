中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ nhiều người tử vong bất thường ở Gia Lai: Nghi vấn tự sát

Thứ Bảy, 15:24, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 11/4, Thiếu tướng Lê Quang Nhân- Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thông tin sơ bộ về vụ việc 4 người tử vong trong một vụ cháy xảy ra tại thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến ngày 10/4.

Cụ thể, có 4 nạn nhân tử vong là bà T.T.Đ. (67 tuổi); con gái là chị T.T.C. (37 tuổi); cùng hai trẻ em 11 tuổi (sinh đôi), là cháu ngoại bà Đ, con của chị C. Bước đầu công an tỉnh Gia Lai nhận định nguyên nhân vụ việc đến từ việc tự sát của 1 thành viên trong gia đình.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10/4, ông Trần Quốc Thiện (69 tuổi, anh trai bà Đ.) đến thăm nhà thì bàng hoàng phát hiện vụ việc.

Hiện trường có dấu hiệu cháy, nhiều vật dụng bị thiêu rụi. Một số người dân sống gần khu vực cho biết, trong buổi sáng cùng ngày có nghe thấy một tiếng nổ lớn, tuy nhiên không phát hiện bất thường cho đến khi sự việc được phát hiện.

Lực lượng công an phong toả hiện trường để điều tra.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Từ 11/4, đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai để mở rộng điều tra.

Được biết, gia đình bà Đ. từng là hộ nghèo, cận nghèo của xã. Bà D. không có chồng, chỉ có 1 con gái là chị C. Khi trưởng thành, chị C. lấy chồng, nhưng cũng ly hôn về sống với mẹ, nuôi 2 con.

Người dân địa phương bàng hoàng khi nghe tin về vụ tử vong của gia đình bà Đ.

Những năm gần đây, bà Đ. làm nông, nuôi bò, còn chị C. vừa phụ giúp gia đình vừa làm công nhân bóc vỏ hạt điều với thu nhập hơn 3 triệu đồng mỗi tháng.

 

Nguyễn Thảo-VOV-Tây Nguyên
Tag: Công an tự sát nạn nhân Công an tỉnh Gia Lai thôn Chánh Hóa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vợ dùng ống tuýp sắt đánh chồng tử vong, lãnh án 10 năm tù

VOV.VN - Ngày 10/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Triền (56 tuổi, ngụ xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp) 10 năm tù về tội "Giết người". Bị cáo Triền là người đã dùng tuýp sắt đánh chồng tử vong khi nạn nhân đang ngủ.

VOV.VN - Ngày 10/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Triền (56 tuổi, ngụ xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp) 10 năm tù về tội "Giết người". Bị cáo Triền là người đã dùng tuýp sắt đánh chồng tử vong khi nạn nhân đang ngủ.

Người đàn ông nhận án 25 năm tù vì sát hại "tình địch" ở chợ

VOV.VN - Thấy "tình địch" chỉ mặc đồ lót khi ngồi với vợ mình trong ki ốt ở chợ, Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú xã Đông Anh, TP Hà Nội) đã lao vào tấn công và dùng dao sát hại nạn nhân.

VOV.VN - Thấy "tình địch" chỉ mặc đồ lót khi ngồi với vợ mình trong ki ốt ở chợ, Nguyễn Văn Thành (SN 1971, trú xã Đông Anh, TP Hà Nội) đã lao vào tấn công và dùng dao sát hại nạn nhân.

Khởi tố, bắt giam đối tượng sát hại thành viên lực lượng ANTT ở Đồng Tháp

VOV.VN - Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Thái Văn Bình, sinh năm 1982, ngụ xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp về hành vi “giết người”.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật