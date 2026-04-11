Vụ nhiều người tử vong bất thường ở Gia Lai: Nghi vấn tự sát

Cụ thể, có 4 nạn nhân tử vong là bà T.T.Đ. (67 tuổi); con gái là chị T.T.C. (37 tuổi); cùng hai trẻ em 11 tuổi (sinh đôi), là cháu ngoại bà Đ, con của chị C. Bước đầu công an tỉnh Gia Lai nhận định nguyên nhân vụ việc đến từ việc tự sát của 1 thành viên trong gia đình.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 10/4, ông Trần Quốc Thiện (69 tuổi, anh trai bà Đ.) đến thăm nhà thì bàng hoàng phát hiện vụ việc.

Hiện trường có dấu hiệu cháy, nhiều vật dụng bị thiêu rụi. Một số người dân sống gần khu vực cho biết, trong buổi sáng cùng ngày có nghe thấy một tiếng nổ lớn, tuy nhiên không phát hiện bất thường cho đến khi sự việc được phát hiện.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Từ 11/4, đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai để mở rộng điều tra.

Được biết, gia đình bà Đ. từng là hộ nghèo, cận nghèo của xã. Bà D. không có chồng, chỉ có 1 con gái là chị C. Khi trưởng thành, chị C. lấy chồng, nhưng cũng ly hôn về sống với mẹ, nuôi 2 con.

Người dân địa phương bàng hoàng khi nghe tin về vụ tử vong của gia đình bà Đ.

Những năm gần đây, bà Đ. làm nông, nuôi bò, còn chị C. vừa phụ giúp gia đình vừa làm công nhân bóc vỏ hạt điều với thu nhập hơn 3 triệu đồng mỗi tháng.