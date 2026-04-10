Vợ dùng ống tuýp sắt đánh chồng tử vong, lãnh án 10 năm tù

Thứ Sáu, 16:16, 10/04/2026
VOV.VN - Ngày 10/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Triền (56 tuổi, ngụ xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp) 10 năm tù về tội "Giết người". Bị cáo Triền là người đã dùng tuýp sắt đánh chồng tử vong khi nạn nhân đang ngủ.

Theo cáo trạng, khoảng 3h ngày 30/4/2025, do tức giận việc chồng mình là ông V.V.L (54 tuổi, ngụ xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp) uống rượu, bia về khuya, mắng chửi và bóp cổ mình nên bà Triền lợi dụng lúc ông L đang ngủ say, không tự vệ được, bà Triền đã dùng ống tuýp bằng sắt đánh mạnh liên tiếp 3 cái vào đầu của chồng, khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, vỡ vòm sọ, sàng sọ dẫn đến tử vong.

Bị cáo Triền tại phiên xét xử

Sau đó bà Triền tắm gội, thay quần áo và uống nhiều loại thuốc tây có sẵn trong nhà để tự tử.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, chị ruột ông L là bà Võ Thị Màu (56 tuổi) đến nhà em trai của mình thì phát hiện bà Triền nằm bất động trên giường bên cạnh có nhiều loại vỏ thuốc tây, còn ông L. chết trong phòng ngủ nên trình báo công an.

HĐXX nhận định: Hành vi của bà Triền có tính chất côn đồ, thể hiện việc xem thường pháp luật, hung hãn. Hành vi này là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương.

Bắt bị can Hoàng Trọng Lợi, nguyên Phó Chủ tịch TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cũ

VOV.VN - Bị can Hoàng Trọng Lợi (SN 1970, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp liên quan quá trình điều tra vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở Phú Thọ.

Điều tra vụ nữ tài xế xe ôm công nghệ bị hành hung ở Cầu Giấy, Hà Nội

VOV.VN - Ngày 10/4, Công an phường Cầu Giấy, TP Hà Nội đang điều tra vụ hành hung, xô xát xảy ra ở đường Xuân Thủy vào tối 9/4. Bước đầu, lực lượng chức năng đã đưa những người có liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Nợ nần, thanh niên mua sổ đỏ giả để lừa đảo gần 500 triệu

VOV.VN - Sau khi nhận được sổ đỏ giả, Huy đăng tải thông tin rao bán trên các nền tảng dịch vụ nhằm tạo lòng tin với người mua.

Bắt tạm giam người có hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác

VOV.VN - Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Cao Thị Bé (54 tuổi, ngụ phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để điều tra tội xâm phạm chỗ ở của người khác. 

