Vợ dùng ống tuýp sắt đánh chồng tử vong, lãnh án 10 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 3h ngày 30/4/2025, do tức giận việc chồng mình là ông V.V.L (54 tuổi, ngụ xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp) uống rượu, bia về khuya, mắng chửi và bóp cổ mình nên bà Triền lợi dụng lúc ông L đang ngủ say, không tự vệ được, bà Triền đã dùng ống tuýp bằng sắt đánh mạnh liên tiếp 3 cái vào đầu của chồng, khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não, vỡ vòm sọ, sàng sọ dẫn đến tử vong.

Bị cáo Triền tại phiên xét xử

Sau đó bà Triền tắm gội, thay quần áo và uống nhiều loại thuốc tây có sẵn trong nhà để tự tử.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, chị ruột ông L là bà Võ Thị Màu (56 tuổi) đến nhà em trai của mình thì phát hiện bà Triền nằm bất động trên giường bên cạnh có nhiều loại vỏ thuốc tây, còn ông L. chết trong phòng ngủ nên trình báo công an.

HĐXX nhận định: Hành vi của bà Triền có tính chất côn đồ, thể hiện việc xem thường pháp luật, hung hãn. Hành vi này là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương.