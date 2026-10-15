Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Tòa sơ thẩm tuyên phạt tài xế 30 tháng tù

Theo bản án, Hội đồng xét xử đã xác định lỗi tai nạn giao thông dẫn đến chết người hoàn toàn thuộc về bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tài xế bị tuyên phạt 30 tháng tù trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, tính chất và mức độ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù. Tòa buộc gia đình bị cáo Trung bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại hơn 246 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Trung chạy xe tải trên tỉnh lộ 901 theo hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân. Khi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long (thời điểm xảy ra vụ việc thuộc xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn), Trung phát hiện một xe tải chạy cùng chiều phía trước điều khiển đang dừng sát bên lề phải.

Lúc này Trung lái xe lấn sang làn trái theo hướng đi để vượt. Cùng thời điểm đó, ở chiều ngược lại, em T.N.X.N. (14 tuổi) điều khiển xe đạp điện đi một mình, phía sau là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân chở em L.M.N.. Phát hiện xe tải do Trung lái lấn sang phần đường của mình, em N. phanh gấp và dừng xe. Xe đạp điện của em Bảo Trân đi phía sau không xử lý kịp, lao tới va chạm vào xe của em N.. Cú va chạm khiến Bảo Trân tử vong. Vụ việc sau đó không được cơ quan tiến hành tố tụng tại Vĩnh Long khởi tố, vì cho rằng vụ tai nạn không phải lỗi của Trung.

Ngày 28/4/2025, ông Phúc - cha em Trân - đã mang súng tự chế vào nhà bắn tài xế Trung rồi tự sát. Sau đó ông Phúc tử vong, còn tài xế Trung bị thương nặng. Sau cái chết của cha nữ sinh, Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao thẩm định lại hồ sơ vụ tai nạn giao thông, cho rằng các quyết định liên quan của cơ quan tiến hành tố tụng tại Vĩnh Long là chưa đảm bảo căn cứ pháp luật.

Đến ngày 7/5/2025, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xác định tài xế Trung lấn sang bên trái đường để vượt, là nguyên nhân gây tai nạn làm em Trân tử vong. Ngày 26/6/2025, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với tài xế Trung.