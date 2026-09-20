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Công an Vĩnh Long bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 30 năm lẩn trốn

Chủ Nhật, 23:05, 20/09/2026
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VOV.VN - Sau 30 năm lẩn trốn và nhiều lần thay đổi họ tên, nơi cư trú, Trần Hoàng Minh, sinh năm 1958, ngụ xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm vừa bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ tại tỉnh Đồng Tháp.

Theo hồ sơ, năm 1987 Trần Hoàng Minh bị TAND tỉnh Hậu Giang tuyên án 10 năm tù về 3 tội: trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, trộm cắp tài sản công dân và trốn khỏi nơi giam. Trong quá trình chấp hành án, năm 1990 phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam, trong thời gian lẩn trốn, đối tượng tiếp tục thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản, liên tục thay đổi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều địa bàn ở các tỉnh miền Tây và khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời thay đổi tên, họ nhằm che giấu danh tính.  

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Đối tượng Trần Hoàng Minh tại cơ quan công an

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long về tăng cường công tác truy bắt đối tượng truy nã trong đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã chủ động rà soát, xác minh, thu thập, đối chiếu từng thông tin, dấu vết liên quan đến quá trình lẩn trốn của đối tượng; đồng thời phối hợp với các đơn vị, địa phương và phát huy vai trò của nhân dân trong cung cấp thông tin phục vụ công tác truy bắt. Sau thời gian kiên trì xác minh, truy tìm, Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp đã bắt giữ Trần Hoàng Minh vào ngày 16/9 tại ấp Hiệp Quới, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp. 

Việc bắt giữ Trần Hoàng Minh sau 30 năm lẩn trốn là kết quả của quá trình kiên trì xác minh, truy tìm của lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long và hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, không để các đối tượng lợi dụng thời gian, địa bàn và thủ đoạn che giấu để trốn tránh trách nhiệm pháp lý; góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

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Công an xác minh clip cụ bà ở Nghệ An bị chồng đánh đập

VOV.VN - Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cụ ông dùng vật giống dép đánh liên tiếp vào phần đầu cụ bà ở xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An. Chính quyền địa phương và công an xã đang xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Thiên Lý - Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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