Vụ tai nạn khiến học sinh lớp 12 tử vong: Xe máy “độ” dung tích xi-lanh gấp 3 lần

Thứ Năm, 10:33, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 30/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa có kết quả giám định chiếc xe máy trong vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh lớp 12 tử vong, một cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố. Cụ thể, chiếc xe máy đã độ dung tích xi-lanh cao hơn gấp 3 lần nguyên bản.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk, chiếc xe máy trong vụ tai nạn mang biển Kiểm soát 47AB-325.78, mang nhãn hiệu ESPERO, màu sơn đen - bạc. Các dãy số bao gồm RPENCBVPENA051785 đóng ở khung xe và VDEJQ139FMBF051785 đóng ở thân máy được xác định là hai dãy số nguyên thủy của xe.

Dung tích động cơ gắn trên xe tại thời điểm giám định là 155,7 cm3. Trong khi đó, mẫu xe gắn máy nhãn hiệu ESPERO tương tự khi xuất xưởng là dòng xe có động cơ bốn thì, dung tích xi-lanh chỉ là 49,5 cm3 (thường gọi là xe 50cc).

Như vậy, dung tích xi-lanh đã bị đôn lên cao hơn gấp 3 lần so với nguyên bản. Để tăng dung tích thực tế của động cơ, phương pháp thực hiện thường là "đôn dên" kết hợp với "xoáy nòng" để mở rộng đường kính xi-lanh và lắp piston lớn hơn.

vu tai nan khien hoc sinh lop 12 tu vong xe may do dung tich xi-lanh gap 3 lan hinh anh 1
Cơ quan Công an xác định, chiếc xe máy trong vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong đã bị "độ" dung tích xi-lanh cao hơn gấp 3 lần so với nguyên bản.

Trước đó, vào khoảng 11h20 ngày 15/4, ông Nguyễn Quang Hoàng, cựu cán bộ Tổ tuần tra của Trạm CSGT Krông Búk, tuần tra trên tuyến đường quốc lộ 29 thuộc địa phận xã Pơng Drang và xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm này, ông Hoàng phát hiện nam sinh lớp 12 Võ Đình Q (SN 2008, trú tại buôn Cư Bang, xã Cư Pơng) điều khiển xe gắn máy mang BKS: 47AB-325.78 đi ngang qua. Nghi ngờ Q vi phạm hành chính nhưng ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển mô tô đặc chủng đuổi theo phía sau.

Đến Km 198+200m Quốc lộ 29 thuộc buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, Q không làm chủ được tay lái và tông vào mương thoát nước phía bên trái. Khi phát hiện Q bị tai nạn giao thông, ông Hoàng không đến vị trí nơi anh Q. bị nạn để kiểm tra, cứu giúp mà quay xe đi về hướng ngược lại.

Hậu quả, nam sinh Q tử vong khi đang cấp cứu chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cựu Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng đã bị khởi tố về tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

 
Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Khởi tố cựu Thiếu tá CSGT trong vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng về tội Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ TNGT làm học sinh lớp 12 tử vong ở Đắk Lắk: Đình chỉ một Thiếu tá CSGT
VOV.VN - Theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ đối với Thiếu tá N.Q.H, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk một ngày ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra (vụ tai nạn xảy ra vào ngày 15/4/2026).

