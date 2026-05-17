Xác minh thanh niên buông hai tay, đứng trên xe máy khi đổ đèo ở Đắk Lắk

Clip ghi lại cảnh một nam thanh niên buông hai tay, đứng trên xe máy khi đi qua đèo Quán Cau, xã Ô Loan. Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp xác minh vụ việc nam thanh niên có hành vi nguy hiểm khi điều khiển xe máy trên QL1, qua đèo Quán Cau, xã Ô Loan.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng vài chục giây ghi lại cảnh một nam thanh niên lái xe máy màu trắng đi qua đoạn đèo quanh co. Đáng chú ý, người này nhiều lần buông cả hai tay khỏi tay lái, thậm chí đứng hẳn lên yên xe khi phương tiện vẫn đang di chuyển. Sự việc xảy ra trên QL1, nơi có đông đúc lượng xe lớn đi qua.

Hình ảnh nam thanh niên gây bức xúc cộng đồng mạng.

Hành vi trên được cho là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho bản thân và người tham gia giao thông khác. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhận nhiều ý kiến bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý.

Hiện, lực lượng chức năng đang làm rõ danh tính người điều khiển xe máy và thời điểm xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào tháng 9/2025, tại đường Trần Phú (phường Nha Trang, Khánh Hòa) một người đàn ông lái xe máy màu đỏ buông cả 2 tay và ngả người ra sau. Thời điểm này, xe máy vẫn đi trên đường với tốc độ cao giữa dòng phương tiện đông đúc.

Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người không khỏi bức xúc trước hành vi liều lĩnh của người đàn ông này, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý.