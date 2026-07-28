Xác minh vụ đăng clip phản cảm về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip phản cảm ghi lại cảnh 3 người diễn lại một phân đoạn trong chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường - Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ". Thay vì thể hiện sự trang nghiêm, nhóm này lại có lời nói, hành động cợt nhả, thiếu tôn trọng những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đáng chú ý, đoạn clip được đăng tải đúng dịp 27/7 - Ngày Thương binh, Liệt sĩ, khiến dư luận bức xúc và lên án.

Ngày 28/7, nhận được thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc xác minh.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tiến hành làm việc với 3 người thanh niên. Ảnh: Công an Ninh Bình

Cơ quan công an xác định, 3 người xuất hiện trong clip gồm: L.N.L (SN 2004, trú phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình), T.T.H (SN 2004, trú phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) và V.C.G.B (SN 2007, trú phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Làm việc với cơ quan công an, cả ba cho biết, trong lúc chuẩn bị lễ hầu đồng đã ngẫu hứng quay clip, không có kịch bản từ trước. Sau đó, L.N.L đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân với mục đích cho bạn bè xem và khẳng định không có ý xúc phạm chương trình hay những người khác. Nhận thấy nội dung không phù hợp, nhóm này đã chủ động gỡ bỏ video.

Sau khi được tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về an ninh mạng, cả ba thừa nhận hành vi đăng tải clip là không phù hợp, gây ảnh hưởng đến truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời đã đăng tải video xin lỗi trên các tài khoản mạng xã hội.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.