English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xác minh vụ đăng clip phản cảm về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ Ba, 19:43, 28/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Ninh Bình vào cuộc xác minh vụ đăng tải clip phản cảm diễn lại một cảnh trong chương trình "Sao sáng dẫn đường - Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ", gây bức xúc trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip phản cảm ghi lại cảnh 3 người diễn lại một phân đoạn trong chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường - Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ". Thay vì thể hiện sự trang nghiêm, nhóm này lại có lời nói, hành động cợt nhả, thiếu tôn trọng những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đáng chú ý, đoạn clip được đăng tải đúng dịp 27/7 - Ngày Thương binh, Liệt sĩ,  khiến dư luận bức xúc và lên án.

Ngày 28/7, nhận được thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc xác minh.

xac minh vu dang clip phan cam ve tim kiem, quy tap hai cot liet si hinh anh 1
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tiến hành làm việc với 3 người thanh niên. Ảnh: Công an Ninh Bình

Cơ quan công an xác định, 3 người xuất hiện trong clip gồm: L.N.L (SN 2004, trú phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình), T.T.H (SN 2004, trú phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) và V.C.G.B (SN 2007, trú phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Làm việc với cơ quan công an, cả ba cho biết, trong lúc chuẩn bị lễ hầu đồng đã ngẫu hứng quay clip, không có kịch bản từ trước. Sau đó, L.N.L đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân với mục đích cho bạn bè xem và khẳng định không có ý xúc phạm chương trình hay những người khác. Nhận thấy nội dung không phù hợp, nhóm này đã chủ động gỡ bỏ video.

Sau khi được tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về an ninh mạng, cả ba thừa nhận hành vi đăng tải clip là không phù hợp, gây ảnh hưởng đến truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đồng thời đã đăng tải video xin lỗi trên các tài khoản mạng xã hội.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát ngôn phản cảm của nữ sinh ngành y: Bài học không chỉ dành cho người trẻ
Phát ngôn phản cảm của nữ sinh ngành y: Bài học không chỉ dành cho người trẻ

VOV.VN - Sau loạt phát ngôn gây bức xúc của ba nữ sinh khối ngành y, chuyên gia cho rằng điều cần nhìn nhận không chỉ là việc xử lý cá nhân mà còn là bài học về trách nhiệm với lời nói trên mạng xã hội, nơi mọi phát ngôn đều có thể để lại hệ lụy lâu dài.

Phát ngôn phản cảm của nữ sinh ngành y: Bài học không chỉ dành cho người trẻ

Phát ngôn phản cảm của nữ sinh ngành y: Bài học không chỉ dành cho người trẻ

VOV.VN - Sau loạt phát ngôn gây bức xúc của ba nữ sinh khối ngành y, chuyên gia cho rằng điều cần nhìn nhận không chỉ là việc xử lý cá nhân mà còn là bài học về trách nhiệm với lời nói trên mạng xã hội, nơi mọi phát ngôn đều có thể để lại hệ lụy lâu dài.

Khởi tố vụ "quan tài diễu phố": Răn đe hành vi chiêu trò phản cảm để tạo chú ý
Khởi tố vụ "quan tài diễu phố": Răn đe hành vi chiêu trò phản cảm để tạo chú ý

VOV.VN - Việc xử lý nghiêm minh vụ việc khiêng quan tài nhảy múa trên phố mang ý nghĩa cảnh tỉnh, răn đe đối với những trường hợp cố tình tạo "chiêu trò" phản cảm để đánh đổi sự chú ý của dư luận.

Khởi tố vụ "quan tài diễu phố": Răn đe hành vi chiêu trò phản cảm để tạo chú ý

Khởi tố vụ "quan tài diễu phố": Răn đe hành vi chiêu trò phản cảm để tạo chú ý

VOV.VN - Việc xử lý nghiêm minh vụ việc khiêng quan tài nhảy múa trên phố mang ý nghĩa cảnh tỉnh, răn đe đối với những trường hợp cố tình tạo "chiêu trò" phản cảm để đánh đổi sự chú ý của dư luận.

Xử phạt nhóm người mặc phản cảm, nhảy múa tại khu di tích lịch sử ở Thái Nguyên
Xử phạt nhóm người mặc phản cảm, nhảy múa tại khu di tích lịch sử ở Thái Nguyên

VOV.VN -  Công an xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 người có hành vi gây mất trật tự tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7.

Xử phạt nhóm người mặc phản cảm, nhảy múa tại khu di tích lịch sử ở Thái Nguyên

Xử phạt nhóm người mặc phản cảm, nhảy múa tại khu di tích lịch sử ở Thái Nguyên

VOV.VN -  Công an xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 người có hành vi gây mất trật tự tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7.

Sở Văn hoá – Thể thao TP.HCM: Kiên quyết xử lý ca sĩ hát nhạc phản cảm, lệch chuẩn
Sở Văn hoá – Thể thao TP.HCM: Kiên quyết xử lý ca sĩ hát nhạc phản cảm, lệch chuẩn

VOV.VN - Tại họp báo định kỳ về tình hình KT - XH TP.HCM chiều 30/10, đại diện Sở Văn hoá – Thể thao cho biết, với các trường hợp biểu diễn có nội dung phản cảm, lệch chuẩn văn hoá, cơ quan chức năng sẽ căn cứ quy định pháp luật để xử lý kiên quyết, đảm bảo môi trường nghệ thuật lành mạnh.

Sở Văn hoá – Thể thao TP.HCM: Kiên quyết xử lý ca sĩ hát nhạc phản cảm, lệch chuẩn

Sở Văn hoá – Thể thao TP.HCM: Kiên quyết xử lý ca sĩ hát nhạc phản cảm, lệch chuẩn

VOV.VN - Tại họp báo định kỳ về tình hình KT - XH TP.HCM chiều 30/10, đại diện Sở Văn hoá – Thể thao cho biết, với các trường hợp biểu diễn có nội dung phản cảm, lệch chuẩn văn hoá, cơ quan chức năng sẽ căn cứ quy định pháp luật để xử lý kiên quyết, đảm bảo môi trường nghệ thuật lành mạnh.

Khi phim ngắn phản cảm tràn lan mạng xã hội, câu view bất chấp
Khi phim ngắn phản cảm tràn lan mạng xã hội, câu view bất chấp

VOV.VN - Trên mạng xã hội, phim ngắn phản cảm, nhảm nhí tràn lan với nội dung giật gân, phi lý và lố bịch, câu view bất chấp. Những video này khiến người xem bức xúc, ảnh hưởng nhận thức và thẩm mỹ, đặc biệt với giới trẻ, đòi hỏi biện pháp kiểm soát nghiêm túc từ cộng đồng và cơ quan quản lý.

Khi phim ngắn phản cảm tràn lan mạng xã hội, câu view bất chấp

Khi phim ngắn phản cảm tràn lan mạng xã hội, câu view bất chấp

VOV.VN - Trên mạng xã hội, phim ngắn phản cảm, nhảm nhí tràn lan với nội dung giật gân, phi lý và lố bịch, câu view bất chấp. Những video này khiến người xem bức xúc, ảnh hưởng nhận thức và thẩm mỹ, đặc biệt với giới trẻ, đòi hỏi biện pháp kiểm soát nghiêm túc từ cộng đồng và cơ quan quản lý.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật