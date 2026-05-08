Xác minh, xử lý thanh niên bốc đầu xe máy từ clip trên mạng xã hội

Trước đó, ngày 7/5/2026, lực lượng Công an phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh trên tuyến đường thuộc địa bàn xã Lai Thành, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Đối tượng tại cơ quan công an

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lai Thành đã khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là T.T.P (SN 2008, trú tại xóm 4, xã Lai Thành, tỉnh Ninh Bình).

Qua xác minh, ngoài hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh, T.T.P còn vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái theo quy định.

Công an xã Lai Thành đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình mời T.T.P đến làm việc. Tại cơ quan Công an, thanh niên này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.