Xét xử 30 đối tượng gây rối trước UBND tỉnh Bình Thuận

Sáng nay (31/10), Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 30 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận xảy ra vào đêm 10/6/2018. Phần đông các đối tượng này là công dân cư trú tại thành phố Phan Thiết. Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận đọc cáo trạng tại phiên tòa. Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, khoảng 16h30 ngày 10/6, có rất nhiều người tụ tập tại khu vực Ngã Bảy trước chợ Phan Thiết gây mất an ninh trật tự. Sau đó, đoàn người này đi bộ từ chợ Phan Thiết lên cầu Lê Hồng Phong qua sông Cà Ty đến tụ tập trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận la hét, gây rối, phản đối dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Hội đồng xét xử trong phiên tòa sáng nay. Một trong số 30 bị cáo đang trả lời trước tòa. Các đối tượng quá kích đã dùng gạch, đá ném vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, rồi tràn vào bên trong trụ sở UBND tỉnh, phá các tòa nhà làm việc. Một số đối tượng dắt xe máy của các cán bộ, chiến sĩ để trong UBND tỉnh đưa ra trước cổng phóng hỏa đốt cháy; Sau đó kéo đến trụ sở Sở Kế hoạch - Đầu tư ở gần đó, xô đẩy cổng, tràn vào bên trong đập phá nhà làm việc, đốt xe ô tô của cơ quan này.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định 30 đối tượng được đưa ra xét xử trong ngày hôm nay đã có hành vi tham gia hô hào, hò hét, kích động gây mất trật tự, gây cản trở giao thông và cầm gạch đá ném vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Hành vi gây rối trật tự công cộng của các bị cáo đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng” thuộc trường hợp “Dùng hung khí”, “Gây cản trở giao thông nghiêm trọng” và “Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng" được quy định tại điểm b, c và d, khoản 2, Điều 318, Bộ Luật Hình sự 2015.

Thân nhân của các bị cáo và người dân địa phương theo dõi phiên tòa.

Ông Đào Trọng Thạch, một người dân ở phường Phú Trinh đi dự phiên tòa xét xử các đối tượng tại Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết nói: “Đa phần các đối tượng không có học, hoặc là ít học, nhận thức kém, hùa theo các phần tử xấu. Đưa ra xét xử như thế này là mong đợi của mọi người dân. Muốn làm sao cho nó rõ để mọi người dân người ta biết, người ta hiểu, đồng thời giáo dục con cháu.”

