Xét xử nhóm đối tượng quay lén CSGT để cưỡng đoạt "tiền tháng"

Thứ Hai, 20:13, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày mai (19/5), Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) dự kiến đưa ra xét xử bị cáo Lê Văn Lành (SN 1963) cùng hai đồng phạm là Lê Gia Bảo (SN 1995, con trai Lành) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1982) cùng ngụ TP. HCM về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Lê Văn Lành là phóng viên hợp đồng thời vụ của một tạp chí có văn phòng đại diện tại TP. HCM.

Từ năm 2021, biết các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) trong quá trình làm nhiệm vụ thường xảy ra thiếu sót về lễ tiết, tác phong hoặc vi phạm quy trình công tác, Lành đã bí mật quay phim các tổ tuần tra của các Đội thuộc Phòng CSGT - Công an TP. HCM.

Ảnh minh hoạ

Sau khi ghi hình, Lành lưu các đoạn video vào điện thoại hoặc in ra để gặp chỉ huy các đội CSGT có cán bộ, chiến sĩ thiếu sót, sai phạm để đưa cho họ xem và đe doạ, ép buộc đưa tiền.

Đầu năm 2023 và 2024, Lành lần lượt rủ con trai là Lê Gia Bảo và Nguyễn Tuấn Anh tham gia. Hai người này được Lành hướng dẫn sử dụng máy quay phim và camera giấu kín trong nón lưỡi trai để quay lén các tổ CSGT khi tuần tra, xử lý vi phạm giao thông trên đường.

Sau khi có hình ảnh, nhóm của Lành liên hệ với chỉ huy hoặc tổ trưởng các Đội CSGT để ép "đóng tiền tháng".

Từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2025, nhóm của Lành bị cáo buộc đã nhận tiền chuyển khoản từ nhiều cán bộ, chiến sĩ CSGT thuộc Công an TP.HCM, với mức từ 2 - 10 triệu đồng/tháng/đơn vị.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, Lành chia cho Lê Gia Bảo khoảng 150 triệu đồng, Nguyễn Tuấn Anh khoảng 17 triệu đồng; số còn lại hơn 1,3 tỷ đồng được Lành sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Hải Phòng phá chuyên án cưỡng đoạt tài sản núp bóng “hỗ trợ truyền thông”

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng vừa phá chuyên án, đấu tranh với nhóm đối tượng quản trị viên, cộng đồng Facebook có hành vi cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn.

Bắt hai đối tượng quản trị trang Beat Hải Phòng vì cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Lợi dụng việc quản trị các trang như Beat Hải Phòng; Beat Thủy Nguyên; Ăn chơi Hải Phòng... có nhiều người theo dõi, hai đối tượng Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài đã đăng tải nhiều bài "bóc phốt" các cơ sở kinh doanh và yêu cầu chi tiền ký hợp đồng quảng cáo để gỡ bài.

Truy tìm kẻ liên quan vụ án cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật

VOV.VN - Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng ban hành quyết định truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra tại phường Hội An, TP Đà Nẵng vào tháng 9/2025.

