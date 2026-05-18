Xét xử nhóm đối tượng quay lén CSGT để cưỡng đoạt "tiền tháng"

Theo cáo trạng, Lê Văn Lành là phóng viên hợp đồng thời vụ của một tạp chí có văn phòng đại diện tại TP. HCM.

Từ năm 2021, biết các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) trong quá trình làm nhiệm vụ thường xảy ra thiếu sót về lễ tiết, tác phong hoặc vi phạm quy trình công tác, Lành đã bí mật quay phim các tổ tuần tra của các Đội thuộc Phòng CSGT - Công an TP. HCM.

Ảnh minh hoạ

Sau khi ghi hình, Lành lưu các đoạn video vào điện thoại hoặc in ra để gặp chỉ huy các đội CSGT có cán bộ, chiến sĩ thiếu sót, sai phạm để đưa cho họ xem và đe doạ, ép buộc đưa tiền.

Đầu năm 2023 và 2024, Lành lần lượt rủ con trai là Lê Gia Bảo và Nguyễn Tuấn Anh tham gia. Hai người này được Lành hướng dẫn sử dụng máy quay phim và camera giấu kín trong nón lưỡi trai để quay lén các tổ CSGT khi tuần tra, xử lý vi phạm giao thông trên đường.

Sau khi có hình ảnh, nhóm của Lành liên hệ với chỉ huy hoặc tổ trưởng các Đội CSGT để ép "đóng tiền tháng".

Từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2025, nhóm của Lành bị cáo buộc đã nhận tiền chuyển khoản từ nhiều cán bộ, chiến sĩ CSGT thuộc Công an TP.HCM, với mức từ 2 - 10 triệu đồng/tháng/đơn vị.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, Lành chia cho Lê Gia Bảo khoảng 150 triệu đồng, Nguyễn Tuấn Anh khoảng 17 triệu đồng; số còn lại hơn 1,3 tỷ đồng được Lành sử dụng vào mục đích cá nhân.