Ngày 20/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan. Cùng được đưa ra xét xử với ông Hoan là bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) cùng 7 người khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cựu Cục trưởng Tống Hải Nam (đứng thứ nhất hàng đầu); Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan (đứng thứ hai hàng đầu) và các bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 20/11. (Ảnh: Trọng Phú)

Trước đó vào tháng 8/2026, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã bị tuyên mức án 12 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cùng về tội danh trên, bị cáo Tống Hải Nam nhận mức án 14 năm tù. Sau đó, ông Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam cùng 7 bị cáo khác đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử cho biết luật sư và gia đình của ông Hoan nộp thêm các bằng chứng về việc cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan có bằng khen, giấy khen trong quá trình công tác, có đóng góp trong việc khuyến học tại địa phương như trao học bổng, tài trợ phòng máy tính cho các trường tiểu học, trung học cơ sở...

Ngoài bị cáo Hoan, một số bị cáo khác cũng bổ sung tài liệu liên quan đến hoàn cảnh gia đình có công với cách mạng, văn bản của các đơn vị đề nghị giảm nhẹ hình phạt và giấy tờ ghi nhận hoạt động công đức.

Đáng chú ý, HĐXX xác định cả 10 bị cáo kháng cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng bản án sơ thẩm tuyên đối với mình là có căn cứ, không oan sai và chỉ đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX tại phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ năm 2021 đến 2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, biết và để cho Tống Hải Nam chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các bị cáo đã buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp giấy phép.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, khiến doanh nghiệp không thể tự cung cấp tài liệu theo yêu cầu, buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời.

Qua đó, bị cáo Nguyễn Bá Hoan và bị cáo Tống Hải Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Bá Hoan bị xác định là đã ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động thuộc diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ, tết với tổng số tiền nhận hối lộ là hơn 16 tỷ đồng.